Finale Entscheidung scheint an einem Richter zu h├Ąngen

Als erste Reaktionen brachen bereits in der Nacht zu Dienstag in Washington Proteste vor dem Geb├Ąude des Supreme Courts los. Abtreibungsbef├╝rworter versammelten sich mit Plakaten und riefen Sprechch├Âre wie "They say no choice. We say pro choice!". Es soll die freie Entscheidung der Frauen bleiben, ob und wann sie abtreiben wollen. Der Streit um Abtreibungsrechte gilt in den USA als Teil eine heftigen Kulturkampfes zwischen Liberalen und Konservativen. Experten f├╝rchten bereits jetzt um den sozialen Frieden im Land.