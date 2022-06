Er wollte offenbar einen Richter des Obersten US-Gerichts angreifen: In Washington hat die Polizei deshalb einen Mann festgenommen. In dem Fall spielt die geplante Versch├Ąrfung des Abtreibungsrechts eine Rolle.

Die US-Polizei hat einen Bewaffneten in der N├Ąhe der Residenz des Supreme-Court-Richters Brett Kavanaugh festgenommen. "Der Mann war bewaffnet und hatte Drohungen gegen Richter Kavanaugh ausgesprochen", teilte eine Sprecherin des Obersten Gerichts am Mittwoch in Washington mit.