Demonstrationen in USA für schärfere Waffengesetze

Aufruf zum Schulstreik Demonstrationen in USA fĂŒr schĂ€rfere Waffengesetze Von dpa 11.06.2022 - 22:55 Uhr Lesedauer: 2 Min. Yolanda King, Enkelin von Martin Luther King, spricht bei der Demonstration. Neben ihr steht Jaclyn Corin, Organisatorin und Überlebende eines Massakers. (Quelle: Joshua Roberts/Reuters-bilder)

Tausende Menschen haben in den USA fĂŒr strengere Gesetze zum Waffenbesitz demonstriert. Ein Vater, dessen Sohn bei einem Schulmassaker ums Leben kam, rief zu einem landesweiten Schulstreik auf.

Zweieinhalb Wochen nach dem Massaker an einer Grundschule in Texas haben in Washington und anderen StĂ€dten in den USA zahlreiche Menschen fĂŒr strengere Waffengesetze demonstriert.

Bei der zentralen Kundgebung in der US-Hauptstadt Washington nahmen am Samstag Tausende Menschen an dem "Marsch fĂŒr unsere Leben" teil, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Die Demonstranten hielten Schilder in die Luft, auf denen Aufschriften wie "Gedanken und Gebete sind nicht genug", "SchĂŒtzt Kinder, nicht Waffen" und "Genug ist genug" zu lesen waren. Die Veranstalter hatten zu Demonstrationen in mehreren StĂ€dten in den Vereinigten Staaten aufgerufen.

Mehrere tausend Menschen kamen in Washington zu einer Demonstration fĂŒr strengere Waffengesetze zusammen. (Quelle: Jonathan Ernst/Reuters-bilder)

Erster "Marsch fĂŒr unsere Leben" nach Parkland-Massaker

In der texanischen Kleinstadt Uvalde hatte am 24. Mai ein 18-JĂ€hriger mit einem Sturmgewehr in einer Grundschule 19 Kinder und zwei Lehrerinnen erschossen. Zum ersten "Marsch fĂŒr unsere Leben" war es nach dem Massaker an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland im US-Bundesstaat Florida gekommen. Dort hatte im Februar 2018 ein 19 Jahre alter SchĂŒtze 14 Jugendliche und drei Erwachsene erschossen und weitere Menschen verletzt.