Ausgerechnet der wichtigste Pandemie-Berater der US-Regierung, Anthony Fauci, hat sich mit Corona infiziert. Eigentlich hätte er am Donnerstag vor dem Kongress über die Pandemie sprechen sollen.

Der Immunologe und hochrangige Pandemie-Berater von US-Präsident Joe Biden , Anthony Fauci , hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten sei am Mittwoch positiv auf das Virus getestet worden, teilte die übergeordnete US-Gesundheitsbehörde NIH mit.

Der Wissenschaftler gilt seit Jahrzehnten als einer der herausragendsten Experten fĂĽr Infektionskrankheiten in den USA . In der Corona-Krise ist er zu Amerikas Gesicht im Kampf gegen die Pandemie geworden.

Der 81-Jährige sei voll geimpft und habe zwei Auffrischungsimpfungen bekommen, teilte die Behörde weiter mit. Er habe derzeit nur milde Symptome, isoliere sich und werde von zu Hause weiter arbeiten. Fauci sollte am Donnerstag vor dem Kongress darlegen, wie der derzeitige Stand in der Pandemiebekämpfung ist. Unklar ist noch, ob er aus der Ferne zugeschaltet wird.

Zuletzt kein Kontakt mit Präsident Biden

Fauci sei zuletzt nicht in engem direktem Kontakt mit dem Präsidenten oder anderen hochrangigen Regierungsmitgliedern gewesen. Er hatte auch eine Teilnahme am traditionellen Abendessen mit den US-Korrespondenten abgelehnt – 2.000 Teilnehmer in einem Saal waren ihm offenbar ein zu großes Risiko.