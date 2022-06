US-Kongress verabschiedet leichte Verschärfung des Waffenrechts

Gericht erlaubt Tragen von Waffen

Am Donnerstag hatte das oberste Gericht in den USA entschieden, dass das ├Âffentliche Tragen von Schusswaffen in der ├ľffentlichkeit das Grundrecht eines jeden Amerikaners sei. Damit interpretieren die Richter den ber├╝hmten 2. und auch den 14. Verfassungszusatz sehr weitgehend.

Diese stammen aus einer Zeit, in der es noch keine Schnellfeuerwaffen gegeben hat. Die Entscheidung richtet sich gegen ein jahrzehntealtes Gesetz im Bundesstaat New York. Dort sind Menschen nur dann berechtigt, ├Âffentlich eine Waffe mit sich zu f├╝hren, wenn sie nachweisen k├Ânnen, dass sie einen besonderen Grund zur Selbstverteidigung haben. Das sowie ├Ąhnliche Gesetze in anderen Staaten sind nun in Frage gestellt.