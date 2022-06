Waffen aus dem Baumarkt: Jetzt sollen sie ├╝berall getragen werden d├╝rfen (Quelle: imago-images-bilder)

Das Urteil des Supreme Courts f├Ąllt ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem es dem US-Senat in einer historischen Entscheidung gelungen ist, sich auf einen ├╝berparteilichen Minimalkompromiss zur Versch├Ąrfung der Waffenrechte zu einigen. Nach dem Schulmassaker an einer Grundschule im texanischen Uvalde, wo ein 18-J├Ąhriger vor rund einem Monat 19 Kinder umgebracht hatte, war der politische Druck so gro├č geworden, dass im Senat sogar einige Republikaner zum Einlenken bereit waren.

Angesichts des Urteils der obersten Richter wirkt dieser schon als historisch gefeierte politische Fortschritt geradezu l├Ącherlich. In einem Land, in dem in vielen St├Ądten die t├Ągliche Waffengewalt auf neue Rekorde klettert, soll es jetzt millionenfach erlaubt sein, seine Waffe nahezu ├╝berall mit sich zu f├╝hren.

Hochger├╝stet und tief gespalten

Angesichts der ausufernden Gewalt und der vielfach hilflos wirkenden Polizei ist das Sicherheitsempfinden vieler Menschen aber tats├Ąchlich erheblich gesunken. Selbst mitten in der US-Hauptstadt Washington sterben fast w├Âchentlich Menschen durch den Gebrauch von Schusswaffen. Zuletzt wurde am Wochenende ein 15-j├Ąhriger Jugendlicher mitten in einem belebten Ausgehviertel erschossen.

Die Waffenlobby in den USA l├Ąsst nichts unversucht, auch die J├╝ngsten schon f├╝r Waffen zu begeistern. (Quelle: Allison Dinner)

Die Stimmung in den USA ist zudem politisch derart aufgeheizt, dass sich viele Menschen tats├Ąchlich vor einem drohenden B├╝rgerkrieg f├╝rchten. Nach dem Motto "Wenn die eine Seite aufr├╝stet, m├╝ssen wir nachziehen", bewaffnen sich l├Ąngst nicht nur Anh├Ąnger der Republikaner, sondern auch der Demokraten. Man wei├č ja nie.

R├╝ckschlag f├╝r Joe Biden

F├╝r den US-Pr├Ąsidenten Joe Biden, der sich nach wie vor abm├╝ht, als Heiler einer zutiefst gespaltenen Nation aufzutreten, ist das Urteil des Obersten Gerichts eine bittere Niederlage. Und es d├╝rfte bald noch weitere geben. Denn in K├╝rze, so wird es hier erwartet, d├╝rfte auch die bisherige Regelung der Schwangerschaftsabbr├╝che fallen.