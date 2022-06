Supreme-Court-Entscheidung in den USA: So zerfällt der Westen

Und es geht noch weiter: Die nächsten Ideen der Konservativen stecken bereits in den Pipelines. Ob gleichgeschlechtliche Ehe, Verhütung oder das Wahlrecht – alles, was in den vergangenen Jahrzehnten in Sachen Gleichberechtigung erreicht wurde, steht mit dieser wohl auf Jahrzehnte zementierten Mehrheit der Richter auf der Kippe. Auch das Waffenrecht haben die Richter bereits so weitgehend interpretiert, dass eine einschränkende Gesetzgebung schwer möglich sein wird.

Die USA werden damit nicht mehr nur politisch und gesellschaftlich gespalten. Es entstehen quasi zwei unterschiedliche Rechtssysteme – das eine in den von Demokraten regierten, das andere in den von Republikanern regierten Bundesstaaten. Es ist rechtlicher Graben, der immer deutlicher wird.

Die Feinde des Westens können sich freuen

Die mächtigste Demokratie der Welt droht in diesen innenpolitischen Kämpfen zu zerfallen. Mitten im Westen entsteht so etwas wie ein Anti-Westen. Da helfen auch die flehenden Beschwörungen von Joe Biden und den übrigen Demokraten nicht. Das geschieht ausgerechnet zu einer Zeit, in der Autokraten und Diktatoren wie Russlands Wladimir Putin und Chinas Xi Jingping versuchen, Amerika und seine Verbündeten in die Knie zu zwingen.