USA: Supreme Court kippt Abtreibungsrecht – Biden: "Tragischer Fehler"

Biden: Proteste mĂĽssen friedlich bleiben

Der US-Präsident sprach vor allem den Frauen im Land Mut zu, er wandte sich aber auch an Ärzte und all jene, die nun von Kriminalisierung betroffen sein könnten. Er forderte seine Mitbürger auf, friedlich zu protestieren. Das sei jetzt das Wichtigste. "Gewalt ist niemals zu akzeptieren." Zudem kündigte er an, dass seine Regierung alles dafür tun werde, gegen die Abschaffung des Gesetzes vorzugehen. "Das war noch nicht das letzte Wort", sagte er.

Die Entscheidung gehe auf eine "extreme Ideologie" zurück und habe den Frauen in den USA ein verfassungsmäßiges Recht "weggenommen", sagte er. Er wolle alles in seiner Macht stehende tun, um gegen diesen "tief unamerikanischen Angriff" vorzugehen.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kritisierte auf Twitter die Entscheidung des Obersten US-Gerichts. Während der Bundestag am Freitag den umstrittenen Paragrafen 219a abschaffte, zeige die Entscheidung in Washington, dass es noch ein "langer Weg bis zur Geschlechtergerechtigkeit" sei. Das Gesetz hatte in Deutschland bisher das Werben für Schwangerschaftsabbrüche untersagt. "Frauenrechte sind bedroht. Wir müssen sie konsequent verteidigen."

Demonstrationen in mehreren Städten

Nach der Entscheidung des Supreme Court kam es vor dem Gerichtsgebäude in Washington zu Protesten. Dort hatten sich zuvor schon Gegner und Befürworter versammelt.

Auch in anderen Städten kam es zu Demonstrationen: Tausende Menschen gingen etwa in New York auf die Straße. Protestierende im Washington Square Park in Manhattan hielten am Freitagabend Schilder mit Aufschriften wie "Mein Vergewaltiger hat mehr Rechte als ich" in die Höhe und skandierten Slogans wie etwa "Abtreibung ist ein Menschenrecht". Die Menge schwoll rasch weiter an und marschierte auf der Park Avenue in Richtung Midtown.

Loading... Embed

Demonstrationen gab es am Freitag unter anderem in Washington, Miami, Houston und Dutzenden weiteren Städten. In Saint-Louis demonstrierten Abtreibungsbefürworter vor der letzten Klinik im Bundesstaat Missouri, die bislang noch Abtreibungen vornahm. Missouri hatte direkt nach der Gerichtsentscheidung ein Abtreibungsverbot erklärt.

Empfohlener externer Inhalt Twitter Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Twitter -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Twitter -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Twitter-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Trump: "Gott hat das entschieden"