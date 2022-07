Nato-Panne: Biden macht Schweiz versehentlich zum Beitrittskandidaten

Aktualisiert am 01.07.2022 - 04:57 Uhr

Die sehr auf ihre NeutralitĂ€t bedachte Schweiz ist beim Nato-Gipfel in Madrid kurzzeitig zum Beitrittskandidaten fĂŒr das MilitĂ€rbĂŒndnis geworden: US-PrĂ€sident Joe Biden schilderte bei einer Pressekonferenz am Donnerstag, wie es zu der historischen Entscheidung gekommen war, Finnland und Schweden in die Nato aufzunehmen.