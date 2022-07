Ohio: US-Polizei veröffentlicht Video von tödlichen Schüssen auf Schwarzen

Dutzende SchĂŒsse und Schusswunden: Der Tod eines Schwarzen bei einem Polizeieinsatz im US-Bundesstaat Ohio hat in den Vereinigten Staaten neue BestĂŒrzung ausgelöst. Die Polizei in Akron im Bundesstaat Ohio veröffentlichte am Sonntag mehrere Videos des Einsatzes am 27. Juni. Auf den Körperkamera-Aufnahmen ist zu sehen, wie der 25 Jahre alte Jayland Walker nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei mit Dutzenden SchĂŒssen getötet wird. Zu diesem Zeitpunkt war er nicht bewaffnet. In den USA kommt es regelmĂ€ĂŸig zu tödlichen PolizeieinsĂ€tzen Ă€hnlicher Art.