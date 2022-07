Wirbel um angeblichen Versprecher von Joe Biden

Eine Rede von US-Pr├Ąsident Joe Biden sorgt f├╝r Aufregung in konservativen Kreisen. Sie soll gleich mehrere Versprecher zeigen. So klar ist das aber nicht.

W├Ąhrend einer Pressekonferenz sorgte US-Pr├Ąsident f├╝r kurzes Erstaunen bei den Zuschauern. Er sprach ├╝ber ein Dekret zum Schutz von Daten von Frauen und das Abtreibungsrecht, als eine Zeile aufhorchen lie├č. In Aufzeichnungen ist zu h├Âren, wie er "Repeat the line" sagt, auf Deutsch "Wiederholen Sie die Zeile." Sp├Ąter sagt er mehrmals "Ende des Zitats."

In sozialen Medien wurde umgehend vermutet, Biden habe Anweisungen vom Teleprompter vorgelesen, im Sinne von "Wiederholen Sie das nochmal". Es ist ├╝blich, dass Reden auf diesem Ger├Ąt angezeigt werden. Allerdings werden Reden der Pr├Ąsidenten auch auf der Internetseite des Wei├čen Hauses im Wortlaut ver├Âffentlicht. Und dort steht: "Let me repeat the line" (Lassen Sie mich die Zeile wiederholen). Im Video sind die ersten beiden W├Ârter nicht zu h├Âren, Biden k├Ânnte es aber auch verschluckt haben.