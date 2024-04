Im Schweigegeld-Prozess gegen Donald Trump kämpfen Staatsanwälte und Verteidiger um die Gunst der Geschworenen. Über zwei riskante Strategien.

Bastian Brauns berichtet aus New York

Donald Trump schüttelt vehement den Kopf. Erkennbar ist er mit dieser präsentierten Version der Geschichte nicht einverstanden. Sie lautet: "Die Trump-Tower-Verschwörung". Viel hätte er jetzt zu sagen. Doch es ist nicht seine Show. Der frühere Präsident der Vereinigten Staaten sitzt im 15. Stock des Strafgerichts von New York im Saal 1530 und muss akzeptieren, dass er in seinem eigenen Verfahren nur Statist ist.

Was an diesem ersten Verhandlungstag an der Centre Street 100 in Manhattan zu hören ist, wird den Prozessverlauf der kommenden Wochen bestimmen. In ihren Eingangsplädoyers präsentieren die New Yorker Staatsanwälte und Trumps Verteidiger den Geschworenen ihre beiden Interpretationen des US-Präsidenten. Alles, was an diesem Montag gesagt wird, soll Eindruck auf sie machen. Erstmals legen beide Parteien ihre Strategien offen, mit der sie die Jury überzeugen wollen. Ein riskantes Vorhaben, wie sich herausstellt.

Ein Vorwurf mit Tücken

Es ist 10.30 Uhr (Ortszeit) als der New Yorker Staatsanwalt Matthew Colangelo sein düsteres Bild von der "Trump-Tower-Verschwörung" zeichnet. In jenem berühmten, vergoldeten Wolkenkratzer an der Fifth Avenue nämlich sollen drei Männer im Jahr 2016 einen üblen Plan ausgeheckt haben: Trump, sein ehemaliger Anwalt Michael Cohen und David Pecker, der frühere Herausgeber des US-Klatschmagazins "The National Enquirer".

45 Minuten lang bemüht sich Ankläger Colangelo, seine Erzählung zu verkaufen. "In diesem Fall geht es um eine kriminelle Verschwörung und Vertuschung. Der Angeklagte Donald Trump hat einen kriminellen Plan zur Manipulation der Präsidentschaftswahlen 2016 inszeniert", sagt er. Die drei besagten Männer Trump, Cohen und Pecker sollen folgendes Ziel gehabt haben: den wegen Sexismus-Vorwürfen im Wahlkampf 2016 ohnehin schwer angeschlagenen Donald Trump vor weiteren Skandalen zu schützen.

Eine Videoaufzeichnung war damals gerade aufgetaucht und belegte Trumps abfälligen Umgang mit Frauen. Dabei fiel ein Satz, der ihm bis heute nachhängt. Auch Staatsanwalt Colangelo spricht ihn an diesem Tag aus: "Ich zitiere den Angeklagten: 'Grab 'em by the pussy' ('Pack sie an der Muschi'"). Trump wirkt hellwach, macht sich Notizen und schiebt Zettel mit seinem Chefverteidiger Todd Blanche hin und her. Staatsanwalt Colangelo fährt fort mit seiner Geschichte. Sie handelt von "Komplotten", von "Wahlbetrug" und "Wahlbeeinflussung".

Trump und seine Mitverschwörer sollen der Pornodarstellerin Stephanie Clifford, alias "Stormy Daniels", ein Schweigegeld von 130.000 Dollar geboten haben, damit diese eine mutmaßliche Affäre zu Trump glaubhaft abstreitet. Das Motto: Nicht noch ein Sex-Skandal, der den republikanischen Kandidaten gegen die Demokratin Hillary Clinton schlecht aussehen lässt. "Wir werden nie erfahren, inwiefern diese Verschwörung das Wahlergebnis von 2016 wirklich beeinflusst hat", sagt Staatsanwalt Colangelo.

Eine mögliche Schwäche der Anklage

Dieses erste Plädoyer erweckt den Eindruck, es gehe gar nicht um den New Yorker Fall. Wenn Colangelo von "Verschwörung", "Wahlbetrug" und "Wahlbeeinflussung" spricht, klingt das nach Anklagepunkten, wie sie in den anderen Trump-Prozessen von Atlanta und Washington eine Rolle spielen werden. Dort soll aber verhandelt werden, inwiefern Donald Trump bei den Wahlen 2020 das Ergebnis ändern wollte, um selbst statt Joe Biden im Amt zu bleiben.