Die Wehrmacht hat sich zutiefst schuldig gemacht, so an der bestialischen Ermordung von Juden und Sinti und Roma. Aber auch ein anderes Verbrechen geht auf ihr Konto: Die Wehrmachtsführung hatte keinerlei Vorsorge für eine menschenwürdige Unterbringung von vielen Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen nach dem deutschen Überall auf die Sowjetunion 1941 getroffen. Die Wehrmacht hat sie stattdessen elendig verhungern und krepieren lassen. Von den 5,7 Millionen Rotarmisten, die in deutsche Kriegsgefangenschaft gegangen waren, sind bis Kriegsende 3,3 Millionen umgekommen. So viel zu diesem Unsinn von der "sauberen" Wehrmacht, der noch so lange kursierte.