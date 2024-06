Vor der anstehenden TV-Debatte mit dem Amtsinhaber am 27. Juni hat Trump behauptet, dass Joe Biden mit Drogen vollgepumpt werden müsste, um das Duell durchzustehen. Dabei ist Trumps körperliche Gesundheit vielen Anzeichen nach deutlich schlechter als die Bidens. Außerdem kündigte Trump an, die Debatte absichtlich verlieren zu wollen. Dann würden die Demokraten Biden nicht früher aus dem Rennen nehmen und er könnte den vermeintlich schwachen Gegner im November einfach schlagen, begründet Trump verquer.

Rache an den Gegnern

In einem Interview mit dem amerikanischen Moderator Dr. Phil ließ sich Trump zum wiederholten Male zu Aussagen hinreißen, die teuer werden könnten. So behauptete Trump, er kenne die Autorin E. Jean Carroll nicht und müsse ihr dennoch 91 Millionen Dollar zahlen. Dabei hatte Carroll Trump vorgeworfen, sie vergewaltigt zu haben. Trump hatte sie daraufhin der Lüge bezichtigt, doch ein Gericht gab Carroll recht und verurteilte Trump wegen Verleumdung zu der Zahlung. Bei Wiederholung seiner falschen Aussagen könnte Carroll erneut gerichtlich gegen ihn vorgehen.

Doch trotz aller Fehltritte im Wahlkampf liegt Trump laut aktuellen Umfragen in den entscheidenden Staaten vor Biden. Und auch wenn viele Demokraten sich noch zuversichtlich zeigen, dass Joe Biden eine zweite Amtszeit gewinnen kann, wächst die Angst vor einem wiedergewählten Trump. Der sagte Dr. Phil, dass er gerechte Rache an seinen Gegner üben werde – und plant ganz offen radikale Veränderungen hin zu einem autoritären Staat.

Widerstand der Trump-Gegner

So ist Trumps Rhetorik bei seinen Auftritten immer hasserfüllter und gewalttätiger geworden. Demnach will er das Justizministerium gegen seine Gegner einsetzen, Militär in demokratische Städte entsenden, um mögliche Proteste niederzuschlagen und Massendeportationen durchführen. Außerdem will er riesige Lager bauen, um Einwanderer zu inhaftieren, Beamte entlassen, um sie durch eigene Anhänger zu ersetzen und seine Exekutivgewalt massiv ausweiten. Unter anderem könnte er sich nach der Verurteilung in einem Strafprozess wegen Schweigegeldzahlungen selbst begnadigen.