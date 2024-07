Diese Fragen beschäftigen auch Republikaner im Ausland. In Deutschland sind die in den Republicans Overseas Germany organisiert. Im t-online-Interview erklärt deren Sprecher Benjamin Wolfmeier, was er über die Randale von Trump-Fans am 6. Januar 2021 denkt, wer seine Geheimfavoritin auf die Vizepräsidentschaft ist – und wer der für seine Partei gefährlichste Ersatzkandidat für Joe Biden wäre.