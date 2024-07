Aber es geht eben um Joe Biden. Und der wurde von seinem Team im Weißen Haus seit Jahren durch seine Präsidentschaft getragen, indem er vor der Öffentlichkeit und vor der Presse gerade zu versteckt wurde. Jegliches Treffen und jeder Auftritt wurde peinlich genau geplant, damit bloß nichts schiefgeht. Das wird jetzt nicht mehr gelingen. Die Medien, seine Partei und auch die Bevölkerung erwarten zurecht, dass der Präsident öffentlich performen kann. Das gehört zur Amtsbeschreibung.

Plötzlich traut man seinen Augen nicht

Doch das Dilemma der Demokraten wird sich trotz dieses erneuten Patzers nicht so schnell auflösen. Denn als Joe Biden nach stundenlanger Verzögerung der Pressekonferenz schließlich vor den versammelten Hauptstadtmedien auftrat, wirkte er plötzlich wieder wie ausgewechselt. Noch einen weiteren Patzer leistete er sich zwar, als er ausgerechnet Kamala Harris mit Vizepräsident Trump durcheinanderbrachte.

Doch inhaltlich lieferte Biden. Rund eine Stunde lang beantwortete er die zahlreichen Fragen der Reporter nach seiner mentalen Gesundheit, nach seinen Plänen für die nächste Amtszeit und nach den Kriegen in Gaza und in der Ukraine. Wortmeldungen zu seinem Putin-Versprecher lachte er weg und wirkte mit einem Mal ziemlich gelassen. Der Präsident wirkte plötzlich fast so, wie man ihn sich wünschte, zumindest wenn man die Erwartungen etwas herunterschraubt.

Es war Biden anzusehen, dass er sich im Griff hatte und in seinem Element war. Selbst, als eigentlich keine Fragen mehr zugelassen waren, nahm er immer noch einen weiteren Pressekollegen dran und antwortete geduldig. Nach einem tagelangen Gipfel-Marathon mit zig komplexen Gesprächen und langen Treffen mit Kollegen aus aller Welt ist das eine Leistung, die man von einem Präsidenten verlangen darf. Aber bei Biden ist sie eben nicht selbstverständlich.

Biden bleibt ein wackeliger Kandidat

Die Tragik der Demokraten ist: Nach so einem dann doch gelungenen Auftritt von Joe Biden werden sie ihn wohl weniger schnell los, als viele von ihnen zuletzt hofften. Biden scheint diesen hochdramatischen Machtkampf in seiner Partei tatsächlich ein weiteres Mal in die Verlängerung gezogen zu haben. Er gibt sich sogar überzeugter denn je, diesen Wahlkampf durchzuziehen. So wie Biden sich bei der Pressekonferenz kurze Zeit an seinem Rednerpult festkrallte, so hält er fest an seiner Kandidatur und seinem Amt.

Ob das aber ausreicht, um in einem extrem hart geführten Wettstreit am Ende Donald Trump zu besiegen, kann zurecht angezweifelt werden. Mit seinen Ausnahme-Momenten und seinen Dauer-Aussetzern bleibt Joe Biden ein Präsident zwischen Licht und Schatten. In wachen Momenten blitzt seine ganze Stärke durch. In den wackeligen ist es aber seine ganze Schwäche. Das reicht in einem amerikanischen Wahlkampf nicht. Und der geht noch mehr als 100 Tage.