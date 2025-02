Die Einsatzfähigkeit europäischer F-35-Kampfflugzeuge hängt offenbar maßgeblich von der Zustimmung des US-Pentagons ab. Wie der ehemalige französische Offizier Christophe Gomart in einem Interview mit der Zeitung "Le Point" betont, bleibt die operationelle Unabhängigkeit der europäischen Staaten eingeschränkt. Die Steuerung zentraler Systeme sei unter US-Kontrolle.

Experten unklar: Können USA Jets aus der Ferne abschalten?

Der Ex-Militär erinnerte in diesem Zusammenhang an einen Vorfall aus dem Jahr 2014, als den ägyptischen F-16-Jets von den USA untersagt wurde, Angriffe in Libyen durchzuführen. Dies habe Ägypten dazu bewogen, auf die französischen Rafale-Kampfjets umzusteigen, da diese keiner derartigen Restriktion unterliegen.