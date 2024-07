Aktualisiert am 14.07.2024 - 07:53 Uhr

Aktualisiert am 14.07.2024 - 07:53 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Trump bei Anschlag verletzt: Was wir wissen

Schock in den USA: Schüsse fallen bei einer Wahlveranstaltung von Donald Trump, Blut strömt über sein Gesicht. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ist passiert?

Der Vorfall ereignete sich um 18.15 Uhr am Samstagnachmittag (0.15 Uhr deutscher Zeit) bei einem Wahlkampfauftritt in Butler, Pennsylvania. Der Schütze feuerte mehrere Schüsse aus einer "erhöhten Position" außerhalb der Kundgebung ab, bevor er von Mitarbeitern des Secret Service getötet wurde. Bei dem Angriff wurde ein Zuschauer tödlich getroffen, zwei weitere wurden verletzt. Trump selbst wurde von einem Streifschuss am Ohr getroffen. Hier gibt es weitere Informationen zum Vorgehen des Secret Service.