Heute startet der Nominierungsparteitag der Republikaner in Milwaukee und seit dem Attentat auf Donald Trump ist alles anders. Die Sicherheitsmaßnahmen werden verschärft und Trump tritt plötzlich deutlich weniger aggressiv auf. Wie stark verändert der Vorfall die Dynamik im Wahlkampf mit den Demokraten? Wie werden Donald Trump und die Republikaner den Angriff auf ihren Kandidaten politisch nutzen? Der US-Experte und langjährige Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Washington , Knut Dethlefsen, hat mit t-online über die Folgen für die USA und die Präsidentschaftswahlen im November gesprochen.

Knut Dethlefsen: Nein, natürlich nicht. Diese Nachricht ist schrecklich und wie ein Schock. Historisch betrachtet ist politische Gewalt in den USA allerdings schon immer Teil der Realität gewesen. Es gibt hier zwar den Anspruch, an die Vernunft zu appellieren und seinen Gegner mit Argumenten zu überzeugen. Aber es gibt auch diesen anderen Teil: Den Gegner, wenn er nicht auf Argumente hört, aus dem Weg zu räumen. Das war von Beginn an so. Man denke etwa an das Attentat auf Abraham Lincoln oder an das Jahr 1968 und die Ermordung der politischen Lichtgestalten Dr. Martin Luther King und Robert Kennedy.