So viel Vermögen besitzt Joe Biden

Donald Trump hatte vor seiner Amtsübernahme im Jahr 2016 verkündet, auf das Gehalt des Präsidenten verzichten zu wollen. Sein Nachfolger Joe Biden hat es jedoch wieder in Anspruch genommen. Joe Biden ist zwar selbst Millionär – sein Vermögen wird auf 10 Millionen Dollar geschätzt (rund 9,2 Millionen Euro), doch der größte Teil ist in Immobilien gebunden, berichtet "Forbes".

Joe Biden besitzt zwei Häuser in Delaware: Eine Villa in der Hauptstadt Wilmington und ein Sommerhaus in Rehoboth Beach, von wo aus er auch seinen Rückzug aus dem Rennen um die Präsidentschaft verkündet hat. Um sich mehr Liquidität zu verschaffen, nahm Biden im Jahr 2022 eine Kreditlinie auf das Sommerhaus in Höhe von 250.000 Dollar auf. Davon hat er bis Ende 2023 bereits 100.000 Dollar in Anspruch genommen.