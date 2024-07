Zuvor hatte er in den vergangenen Jahren und Monaten einige Schlagzeilen mit Stürzen auf der Bühne, vom Fahrrad und auf der Treppe der Air Force One gemacht. Jüngst bezeichnete er Wladimir Putin als den Präsidenten der Ukraine . Diese Ereignisse fügen sich in eine Reihe diverse Patzer und Versprecher ein.

Der 81-Jährige ist in den vergangenen Tagen in der eigenen Partei massiv unter Druck geraten. Bidens Rückzug so kurz vor der Wahl ist eine dramatische Wende in einem ohnehin schon historischen US-Wahljahr.