Trump macht sich lustig "Ein Land, von dem noch nie jemand gehört hat"

Von t-online , cc 05.03.2025 - 05:07 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Trump hält die erste Rede seiner zweiten Amtszeit vor dem US-Kongress. (Quelle: IMAGO/Win McNamee)

Bei seiner Rede vor dem US-Kongress lobte er sich nicht nur selbst, er macht sich auch über andere lustig. Ein Land in Afrika bekam das besonders zu spüren.

In seiner ersten Rede vor dem Kongress hat der US-Präsident am Dienstagabend (Ortszeit) in Washington, D. C. ausdauernd die Erfolge der ersten sechs Wochen seiner zweiten Amtszeit gelobt. Dabei nannte er auch die drastischen Budgetkürzungen bei der US-Entwicklungshilfeorganisation USAID.

Unter anderem lobte er seine Administration dafür, die Entwicklungshilfe-Maßnahmen in Moldau und auch finanzielle Unterstützung für die Opposition in Serbien gestrichen zu haben. Trump nannte die Maßnahmen Teil einer "linksgerichteten Propaganda".

In beiden Ländern ist Russland stark engagiert. In Moldau versucht der Kreml bereits seit Langem, die proeuropäische Regierung zu stürzen. In Serbien unterstützt Putin die dortige rechtsnationale Regierung unter dem Präsidenten Alexander Vucic. Der rechtspopulistische Politiker sieht sich mit schwerwiegenden Korruptionsvorwürfen konfrontiert, er ist seit vielen Jahren ein lautstarker Anhänger des russischen Diktators.

Trump: "Ein Land, von dem nie jemand gehört hat"

Für großes Gelächter sorgte auch Trumps Anmerkung, dass man Zahlungen für das afrikanische Königreich Lesotho gestrichen habe. "A country nobody has heard of", also ein Land, von dem laut des US-Präsidenten "noch nie jemand gehört" habe. Sowohl Trumps Vize J. D. Vance, als auch der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, die hinter Trump saßen, feixten bei dieser Bemerkung.

Acht Millionen Dollar (umgerechnet 7,6 Millionen Euro) habe man dem Land gezahlt zur Unterstützung von LGBTQ+-Programmen. Das Kürzel LGBTQ steht für lesbische, schwule, bisexuelle, trans und queere Menschen.

Dass Trump vermeintlich noch nie von Lesotho gehört haben will, verwundert. Immerhin unterhält das Land schon seit 1966 diplomatische Beziehungen mit den USA. Auch stieg das Handelsbilanzdefizit der USA mit Lesotho im vergangenen Jahr um fünf Prozent. Und die Bekämpfung des Defizits zählt Trump zu einer seiner wichtigsten Aufgaben.

"Das kann einem wirklich Angst machen"

Ob das Land auf den Affront des US-Präsidenten reagiert, war bis zum frühen Mittwochmorgen nicht bekannt. Im Netz sorgte die herablassende Bemerkung allerdings sogleich für Spott. "Der Anti-Intellektualismus ist inzwischen so gesellschaftsfähig geworden, dass einem angst und bange wird", schrieb ein Nutzer. Ein anderer meinte: "Wenn er [Trump] noch nie von dir gehört hat, Lesotho, bedeutet das, dass er euch nicht mit Strafzöllen belegen kann".

Trump pries in seiner Rede abermals den Tech-Milliardär Elon Musk als Leiter seines Kostensenkungs-Gremiums Doge. "Doge, vielleicht haben Sie schon davon gehört, wird von Elon Musk geleitet, der heute Abend auf der Tribüne sitzt", sagte Trump bei seiner Rede vor dem US-Kongress. Mit der Aussage widersprach der Republikaner jüngsten Aussagen seines eigenen Regierungsteams.