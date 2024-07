"Diese Frau hat diese Leidenschaft, die sie da einbringt und sagt: 'Jetzt erst recht'". Das sei die besondere Stärke der US-Demokratin. So habe sie Harris auch bei einer persönlichen Begegnung bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar erlebt, sagte die Grünen-Politikerin bei dem Bürgerdialog auf der Zeche Zollverein am Montagabend.

Donald Trump kommt hierzulande nur auf 13 Prozent Zustimmung

Etwas überraschender ist da schon, dass offenbar eine große Mehrheit der Deutschen für Kamala Harris stimmen würde, wenn sie denn bei der Präsidentschaftswahl am 5. November abstimmen dürften. So gaben 79 Prozent der Befragten in der repräsentativen Forsa-Erhebung im Auftrag von "Stern" und RTL an, sie würden die US-Demokratin wählen, wenn sie könnten. Nur 13 Prozent würden sich demnach für Ex-Präsident Donald Trump von den Republikanern entscheiden. 8 Prozent machten keine Angaben.