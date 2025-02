Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die FDP setzt im Wahlkampf voll auf Wirtschaftspolitik. Die Bürgerrechtsliberale Sabine Leutheusser-Schnarrenberger kann das nachvollziehen, warnt aber auch: Die Liberalen dürfen sich nicht zu sehr darauf verengen.

Eine Woche vor der Bundestagswahl geht's für die FDP um alles oder nichts: Je nach Umfrage stehen die Liberalen derzeit bei fünf oder bei vier Prozent. Für den Wiedereinzug in den Bundestag kommt es also auf jede Stimme an.

Eine, die inzwischen mit etwas Abstand auf ihre Partei blickt, ist Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Die frühere Bundesjustizministerin bringt sich im laufenden Wahlkampf zwar nicht aktiv ein, jedoch fiebert sie natürlich mit – und hat als Vertreterin des Bürgerrechtsliberalismus einen ganz eigenen Blick auf den Wirtschaftswahlkampf der FDP und den Liberalismus von morgen.

t-online hat Leutheusser-Schnarrenberger in Berlin zum Interview getroffen. Ein Gespräch über ihre ersten Schritte in der Partei, über den Sinn, die Grünen als Koalitionspartner auszuschließen und über die Frage, wie es mit der FDP weitergeht nach dem 23. Februar.

t-online: Frau Leutheusser-Schnarrenberger, Sie sind vor 47 Jahren in die FDP eingetreten. Wie kam es dazu, was hat Sie damals motiviert?

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger: Mein Interesse an der FDP und am Liberalismus hatte stark mit einzelnen Personen zu tun. Eine für mich sehr wichtige Figur war Werner Maihofer. Als Innenminister im Kabinett von Helmut Schmidt war er zwar nicht so erfolgreich, als Professor für Rechtssoziologie an meiner damaligen Uni in Bielefeld aber hat er mich als junge Juristin sehr beeindruckt. Sein Verständnis von einem fortschrittlichen Rechtsstaat hat damals auch die FDP geprägt. Die Person Maihofer also hat mir so etwas wie den letzten Ruck gegeben einzutreten – allerdings ohne zu wissen, was da auf mich zukommt. Um ein Mandat oder einen Job als Politikerin ging es mir damals jedenfalls nicht.

Wir erlebten Sie Ihre ersten Meter in der Partei?

Ich bin erst einmal zum lokalen Ortsverband gegangen. Weil ich für meine Anstellung am Deutschen Patentamt in München gerade nach Bayern umgezogen war, war das in meinem Fall der Ortsverband Starnberg. Dieser Landkreis war schon damals etwas Besonderes, weil er nach meinem Wissen als einziger in ganz Deutschland einen Landrat von der FDP hatte, im tiefschwarzen Oberbayern wohlgemerkt: Rudolf Widmann. Der war grundsätzlich liberal eingestellt, wusste sich aber auch mit den Konservativen vor Ort gut im Interesse des Landkreises zu arrangieren.

Und dann?

Und dann habe ich da mitgemacht, habe mich eingebracht. Nach ein paar Jahren und ein paar Personalwechseln kamen die Parteikollegen auf mich zu und fragten mich, ob ich nicht Kreisvorsitzende werden wollte. Na gut, na klar, warum nicht. Und so ging das immer weiter: 1987 brach uns vor Ort plötzlich der Direktkandidat für die Bundestagswahl weg, also wurde ich gefragt, ob ich das nicht machen will. Gewählt wurde ich zwar nicht, doch zur ersten gesamtdeutschen Wahl 1990 erkämpfte ich mir dann einen besseren Listenplatz. In der Wahlnacht, morgens um 4 Uhr, rief mich der Bundeswahlleiter an: Es hat gerade noch so geklappt. Am nächsten Morgen fuhr ich nach Bonn und dann ging es so richtig los.

Ihre Augen leuchten, wenn Sie von dieser frühen Zeit in der Partei erzählen. Wechseln wir in die Gegenwart: Würden Sie heute noch einmal in die FDP eintreten?

Ich denke schon.

Obwohl die FDP heute eine andere Partei ist, eine, die derzeit vor allem den Wirtschaftsliberalismus betont?

Vermutlich gerade deshalb. Gerhart Baum sagt über seine Beweggründe, in die Partei einzutreten, immer: Er wollte den Liberalismus seinerzeit nicht den Nationalliberalen überlassen. Diese Gefahr droht heute zwar überhaupt nicht. Allerdings würde ich sagen: Es ist wichtig, dass auch Menschen wie ich, die den Bürgerrechtsliberalismus betonen, Teil der FDP sind und ihr ein Gesicht geben.

Derzeit wäre für Deutschland die wohl beste Koalition eine aus CDU/CSU und FDP. Sabine Leutheusser-SChnarrenberger