Es ist ein bedeutender Auftritt: Kamala Harris stellt ihren frisch verkündeten Vize Tim Walz vor den demokratischen Anhängern vor.

Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und ihr Vize Tim Walz sind erstmals gemeinsam bei einer Wahlkampfveranstaltung aufgetreten. In Philadelphia, Pennsylvania, wurden sie von ihren Anhängern mit tosendem Jubel empfangen.

Nur wenige Stunden zuvor hatte Harris verkündet, dass sie mit Walz als Running Mate" ins Rennen ums Weiße Haus geht. Der 60-Jährige ist seit 2019 Gouverneur des Bundesstaats Minnesota und saß vorher lange als Abgeordneter im Repräsentantenhaus. Vor seiner politischen Laufbahn war er Lehrer und Footballtrainer an einer Highschool. Hier lesen Sie mehr über den Kandidaten Walz.

Harris erklärt ihre Entscheidung für Walz

Mit Walz habe sie eine Führungspersönlichkeit an ihrer Seite, sagte Harris in Philadelphia. Er sei "die Art von Vizepräsident, die Amerika verdient". "Wir kämpfen für eine Zukunft, in der wir unsere grundlegendsten Freiheiten verteidigen".

Die Demokratin betonte in ihrer Rede das im US-Wahlkampf häufig genutzte Bild des amerikanischen Traums: "Nur in Amerika ist es möglich, dass zwei Kinder aus der Mittelschicht – eine Tochter aus dem kalifornischen Oakland, die von einer arbeitenden Mutter großgezogen wurde, und ein Sohn aus Nebraska, der auf einer Farm aufwuchs – gemeinsam bis ins Weiße Haus gelangen."

Sie habe sich auf die Suche nach einem Partner gemacht, der dabei helfen könne, eine bessere Zukunft aufzubauen. Eine Führungspersönlichkeit, "die unsere Nation eint und uns voranbringt. Ein Kämpfer für die Mittelschicht, ein Patriot, der wie ich an das außergewöhnliche Versprechen Amerikas glaubt", sagte Harris. Sie sei heute hier, weil sie eine solche Führungspersönlichkeit mit Walz gefunden habe, fuhr sie fort.

Harris hob das politische Profil von Walz hervor, betonte dabei unter anderem seine Unterstützung für Militärveteranen, Gewerkschaften, das liberale Abtreibungsrecht und striktere Waffengesetze. Auch seine frühere Arbeit als Lehrer und Footballcoach feierte sie auf der Bühne. "Er ist der Typ Lehrer und Mentor, von dem jedes Kind in Amerika träumt", so Harris. Sein Lebenslauf stelle den von J.D Vance (Vizkandidat von Donald Trump) locker in den Schatten.

Walz kritisiert Trump – und witzelt über seinen Vize Vance

Nach Harris betrat Walz die Bühne. Er bedankte sich bei Harris für ihr Vertrauen und dafür, dass sie die Freude zurückgebracht habe. Vor den mehr als 10.000 Anhängern an der Temple University schilderte er einen Weg vom Kleinstadtjungen aus Nebraska über 24 Jahre Dienst in der Nationalgarde und als Sozialkundelehrer bis zum Gouverneur von Minnesota. "Es waren meine Schüler, die mich ermutigt haben, für ein Amt zu kandidieren", sagte er. "Sie sahen in mir, was ich ihnen vermitteln wollte: Engagement für das Gemeinwohl und den Glauben daran, dass ein Einzelner etwas bewirken kann."

Dem Republikaner Trump war Walz vor, zu egoistisch für den Dienst für die Menschen in den USA zu sein. "Donald Trump– er sieht die Welt anders. Er weiß nicht das Geringste darüber, (der Nation) zu dienen, weil er zu sehr damit beschäftigt ist, sich selbst zu dienen", sagte Walz. Er warf Trump zudem vor, die Wirtschaft absichtlich für seine eigenen Zwecke zu schwächen, Recht und Ordnung zu verhöhnen und "Chaos und Spaltung" zu säen.