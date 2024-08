Newsblog zur US-Wahl Harris bekommt Unterstützung von mächtiger Gewerkschaft Von t-online , jcz , sic , das , cck , jse , tos Aktualisiert am 14.08.2024 - 21:44 Uhr Lesedauer: 13 Min. Kamala Harris spricht auf einem Wahlkampfevent in Las Vegas: Sie bekommt Unterstützung von einer Million Gewerkschaftsmitgliedern. (Quelle: IMAGO/Phil Lewis / SOPA Images/imago) Kopiert News folgen

Eine mächtige Gewerkschaft schickt ihre Mitglieder für Kamala Harris ins Rennen. Trumps Nichte nennt J.D. Vance "rückgratlos". Alle Informationen im Newsblog.

Harris bekommt Unterstützung von mächtiger Gewerkschaft

21.35 Uhr: Die mächtige US-Autogewerkschaft UAW schickt ihre eine Million Mitglieder zur Unterstützung der demokratischen Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris in den Wahlkampf. In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung der United Auto Workers (UAW) wurden unter anderem Gespräche mit potenziellen Wählern an der Haustür angekündigt. Wie viel Geld die UAW dafür ausgeben will, wurde zunächst nicht bekannt. Eine mit den Plänen vertraute Person bezifferte die Summe jedoch auf mehrere Millionen Dollar. Die Unterstützung der Gewerkschaft könnte Harris in den besonders wichtigen Bundesstaaten Michigan – dem Sitz der UAW – sowie Ohio und Pennsylvania helfen.

Mitglieder der UAW waren der Erklärung zufolge bei der Präsidentenwahl 2020 in Michigan für 9,2 Prozent der für den damaligen Kandidaten und heutigen Amtsinhaber Joe Biden abgegebenen Stimmen verantwortlich. In den USA haben sich einige Gewerkschaften wie die International Brotherhood of Teamsters noch nicht zu einem Kandidaten bekannt. Bei den früheren Abstimmungen hatte auch der republikanische Bewerber Donald Trump Unterstützung aus der Arbeiterschicht erhalten. Umfragen zufolge liegen Harris und Trump vor der Abstimmung Anfang November eng beieinander. Zuletzt zeichnete sich in einigen Erhebungen ein kleiner Vorsprung für die Vizepräsidentin ab.

Harris oder Trump? Das sagen die Umfragen

16.58 Uhr: Anfang November entscheidet sich in den USA, wer nach Joe Biden in das Weiße Haus einzieht. Was derzeit die Umfragen sagen, können Sie hier nachlesen.

Gewerkschaft reicht Klage gegen Trump und Musk ein

2.10 Uhr: Der Präsident der United Auto Workers, Shawn Fain, hat Donald Trump am Dienstag als "Streikbrecher" bezeichnet. Die Gewerkschaft reichte am Dienstag eine Klage wegen unlauterer Arbeitspraktiken gegen den ehemaligen Präsidenten und Elon Musk ein, nachdem sich die beiden während eines Livestreams auf X geäußert hatten: "Du bist der größte Einsparer", sagte Trump zu Musk. "Ich meine, ich sehe mir an, was Sie tun", sagte Trump. "Du kommst rein und sagst: "Ihr wollt kündigen? Sie streiken, ich werde den Namen der Firma nicht nennen, aber sie streiken, und du sagst: Das ist OK, ihr seid alle weg. Ihr seid alle weg."

Die Gewerkschaft wies darauf hin, dass die Androhung der Entlassung von Arbeitnehmern wegen eines Streiks illegal ist, da alle Arbeitnehmer in den USA ein geschütztes Streikrecht haben. "Wenn wir sagen, dass Donald Trump ein Streikbrecher ist, dann meinen wir das auch so. Wenn wir sagen, dass Trump gegen alles ist, wofür unsere Gewerkschaft steht, dann meinen wir das", sagte Fain in einer Pressemitteilung, in der er die Anklage ankündigte.

Trump-Nichte wettert gegen J.D.Vance: "Ohne Rückgrat"

1.55 Uhr: Die Nichte von Donald Trump hat in ihrem Blog den Kandidaten für die Vize-Präsidentschaft, J.D. Vance, scharf angegriffen. "Vance hat kein Rückgrat, keinen moralischen Kompass und keine Leitprinzipien, außer denen, die ihm helfen, seinen gierigen Ehrgeiz zu befriedigen", schrieb sie in ihrem Blog "The Good in Us". Wenn ihre Onkel jemanden ohne Gewissen brauche, dann könnte er keine geeignetere Person als J.D. als seinen Kandidaten finden, schrieb sie weiter.