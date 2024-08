Newsblog zur US-Wahl "Wie Melania": Trump macht Harris überraschendes Kompliment Von t-online , jcz , sic , das , cck , jse , tos Aktualisiert am 13.08.2024 - 18:39 Uhr Lesedauer: 11 Min. Donald und Melania Trump: Ihr Ehemann vergleicht sie mit seiner Konkurrentin. (Quelle: J. Scott Applewhite) Kopiert News folgen

Elon Musk will in einer Trump-Regierung aushelfen. Bei Wirtschaftsthemen liegt Kamala Harris in einer Umfrage vor Trump. Alle Informationen im Newsblog.

Trump sieht Ähnlichkeit von Kamala Harris mit Ehefrau Melania

16.13 Uhr: Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich beschwert über die Darstellung von seiner Wahl-Rivalin auf dem neuen Cover des amerikanischen "Time"-Magazins. Kamala Harris würde darauf aussehen wie "der schönste Filmstar aller Zeiten", sagte er in seinem Live-Gespräch mit dem Tech-Multimilliardär Elon Musk.

Es war einer der skurrilsten Momente dieser Unterhaltung am Montagabend (Ortszeit). Trump sprach weiter über Harris-Cover: "Eigentlich sieht sie da sehr nach einer großartigen First Lady aus. Melania." Sie habe jedenfalls nicht wie Kamala Harris ausgesehen. "Aber natürlich ist sie eine wunderschöne Frau, also belassen wir es dabei, oder?", sagte Trump dann.

In anderen Teilen des auf Musks Onlineplattform X gestreamten Gesprächs äußerte sich der republikanische Präsidentschaftskandidat abfällig über seine Kontrahentin: Er bezeichnete sie unter anderem als "nicht schlaue Person" und "radikal-linke Verrückte".

Spekulationen über "lispelnden" Trump

4.55 Uhr: In sozialen Netzwerken ist nach dem Livegespräch zwischen Donald Trump und Elon Musk auf der Plattform X über die Art und Weise, wie der Präsidentschaftskandidat sprach, spekuliert worden. Seine Stimme hörte sich zeitweise an, als ob er lispelt, teilweise waren die Worte undeutlich zu hören. Sein Wahlkampfteam sagte CNN, dass es wohl eine Frage des Hörens sei. Auf X diskutierten Nutzer darüber, ob es am Mikrofon liege oder ein anderes technisches Problem sei. Andere sagten, dass Trump schon zuvor manchmal Worte undeutlich ausgesprochen habe. Videoaufnahmen zeigten, dass Trump über sein Handy mit Musk gesprochen hat.

Trump warnt vor "nuklearer Erwärmung"

4.30 Uhr: In einem Livestream auf der Plattform X hat Donald Trump vor einer "nuklearen Erwärmung" gewarnt. Diese sei eine größere Gefahr als die Klimakrise. Zunächst war unklar, was er damit meinte. Der Republikaner führte später aus, dass Atomenergie seiner Meinung nach gefährlich sei. Gesprächspartner Elon Musk widersprach ihm und führte an, dass es sich dabei um eine sichere Form der Energieproduktion handle. "Es ist nicht so beängstigend, wie manche Leute denken", sagte Musk.

Trump sagte dann, dass man diese Energieform vielleicht umbenennen müsse, um Menschen die Angst zu nehmen. Musk wiederum überraschte mit einer Aussage, dass die Klimakrise nicht so schlimm sei. "Ich glaube nicht, dass unser Haus in Flammen steht", sagte er, und verteidigte die Produktion von Öl und Gas. Ein Wechsel von diesen Rohstoffen sei nicht notwendig.

Elon Musk bietet sich für Trump-Regierung an