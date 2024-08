Newsblog zur US-Wahl Trump und Harris werden sich zweimal duellieren Von t-online , jcz , sic , das , cck , jse , tos Aktualisiert am 15.08.2024 - 23:15 Uhr Lesedauer: 15 Min. Nach einem Tauziehen wird es zwei TV-Debatten zwischen Harris und Trump geben. (Archivbild) (Quelle: Paul Sancya/Stephanie Scarbrough/AP/dpa/dpa-bilder) Kopiert News folgen

Eine mächtige Gewerkschaft schickt ihre Mitglieder für Kamala Harris ins Rennen. Die beiden Vize-Kandidaten werden sich zu einer Debatte treffen. Alle Informationen im Newsblog.

Biden verspottet Trump – und lobt Harris

22.14 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat seine Stellvertreterin Kamala Harris als mögliche Nachfolgerin im Weißen Haus angepriesen. "Sie kann eine verdammt gute Präsidentin werden", sagt der Demokrat bei der ersten gemeinsamen Kundgebung mit Harris seit seinem Ausstieg aus dem Präsidentschaftsrennen. Bei dem Auftritt im Bundesstaat Maryland teilt der 81-Jährige außerdem gegen den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump aus. "Der Typ, gegen den wir antreten – wie heißt er? Donald Dump?", spottete er. Dump lässt sich mit Müllhalde oder "Saustall" übersetzen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Harris-Team: Zwei Fernsehdebatten mit Trump vor der Wahl

20.54 Uhr: US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris wird nach Angaben ihres Wahlkampfteams zwei Fernsehduelle mit ihrem Rivalen Donald Trump vor der Wahl im November austragen. Neben der bereits in der vergangenen Woche vereinbarten Debatte am 10. September werde es im Oktober ein zweites TV-Duell geben, kündigte das Harris-Team am Donnerstag an.

Ein genaues Datum für die zweite Debatte wurde zunächst nicht genannt. Es soll den Angaben des Harris-Teams zufolge aber nach dem TV-Duell zwischen Harris' Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz und Trumps Vizekandidaten J.D. Vance stattfinden. Dieses ist für den 1. Oktober angesetzt, wie bereits zuvor am Donnerstag der diese Debatte übertragende Sender CBS bekannt gegeben hatte.

Trump will Strafmaßverkündung im Schweigegeldprozess bis nach der Wahl verschieben

18.35 Uhr: Donald Trump strebt eine Verschiebung der Verhängung des Strafmaßes in seinem Schweigegeldprozess bis nach der US-Präsidentenwahl an. Der Termin steht am 18. September an. "Wenn man von dem offensichtlichen Ziel der Wahlbeeinflussung absieht, gibt es für das Gericht keinen triftigen Grund, den aktuellen Termin der Urteilsverkündung im Kalender zu belassen", schreiben die Anwälte des früheren US-Präsidenten, Todd Blanche und Emil Bove, in einem am Donnerstag veröffentlichten Antrag an Richter Juan Merchan.

Walz will sich in Debatte mit Vance messen

2.11 Uhr: Der US-Vizepräsidentschaftskandidat der Demokraten, Tim Walz, hat sich zu einem TV-Duell mit seinem republikanischen Kontrahenten J. D. Vance am 1. Oktober bereiterklärt. "Wir sehen uns am 1. Oktober, J.D.", schreibt der "Running Mate" von Kamala Harris auf der Online-Plattform X. Auf die Frage nach einem möglichen Termin für den verbalen Schlagabtausch antwortete Vance dem Sender Fox News: "Ich gehe stark davon aus, dass wir am 1. Oktober dort sein werden." Vance äußerte auch den Wunsch, mehr als einmal mit Walz zu debattieren.

Der Sender CBS News hatte die beiden Kandidaten zu einer Debatte in New York eingeladen und dafür vier Termine zur Auswahl gestellt – zwei im September und zwei im Oktober. Die Präsidentenwahl in den USA findet am 5. November statt.

Mittwoch, 14. August

Harris bekommt Unterstützung von mächtiger Gewerkschaft

21.35 Uhr: Die mächtige US-Autogewerkschaft UAW schickt ihre eine Million Mitglieder zur Unterstützung der demokratischen Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris in den Wahlkampf. In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung der United Auto Workers (UAW) wurden unter anderem Gespräche mit potenziellen Wählern an der Haustür angekündigt. Wie viel Geld die UAW dafür ausgeben will, wurde zunächst nicht bekannt. Eine mit den Plänen vertraute Person bezifferte die Summe jedoch auf mehrere Millionen Dollar. Die Unterstützung der Gewerkschaft könnte Harris in den besonders wichtigen Bundesstaaten Michigan – dem Sitz der UAW – sowie Ohio und Pennsylvania helfen.

Mitglieder der UAW waren der Erklärung zufolge bei der Präsidentenwahl 2020 in Michigan für 9,2 Prozent der für den damaligen Kandidaten und heutigen Amtsinhaber Joe Biden abgegebenen Stimmen verantwortlich. In den USA haben sich einige Gewerkschaften wie die International Brotherhood of Teamsters noch nicht zu einem Kandidaten bekannt. Bei den früheren Abstimmungen hatte auch der republikanische Bewerber Donald Trump Unterstützung aus der Arbeiterschicht erhalten. Umfragen zufolge liegen Harris und Trump vor der Abstimmung Anfang November eng beieinander. Zuletzt zeichnete sich in einigen Erhebungen ein kleiner Vorsprung für die Vizepräsidentin ab.

