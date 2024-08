So sehen Sie Frankfurt gegen Braunschweig

Kamala Harris hat Donald Trump indirekt einen Feigling genannt. Sie wird wohl mit Joe Biden am Montag zusammen auftreten. Alle Informationen im Newsblog.

J. D. Vance klagt über deutsche Immigranten

16.16 Uhr: In einem kürzlich aufgetauchten Video-Clip aus dem Jahr 2021 gibt J. D. Vance Immigranten aus Deutschland, Italien und Irland die Schuld an hohen Kriminalitätsraten. Diese hätten im 19. Jahrhundert in den USA "ethnische Enklaven" gebildet und einander bekämpft.

Auf einer Pressekonferenz am Wochenende erklärte Vance seine Bemerkungen – und bezog sich als Quelle auf den Film "Gangs of New York" von Martin Scorsese: "Davon rede ich, diese ethnischen Enklaven mitten in unserem Land!"

Besonders im 19. Jahrhundert waren viele Menschen aus Italien, Irland und Deutschland in die USA geflohen. Bereits zuvor gab es speziell in New York eine Welle anti-katholischer und rassistischer Gewalt. Vance selbst hat irische Vorfahren, Donald Trump deutsche.

Demokraten bereiten sich auf Spektakel vor

13.51 Uhr: Die US-Metropole Chicago ist in den kommenden Tagen Schauplatz eines weiteren großen Spektakels im Präsidentschaftswahlkampf. Die Demokraten kommen dort zu einem viertägigen Parteitag zusammen. In diesem Jahr ist alles etwas anders als in früheren Wahljahren. Alle Informationen dazu lesen Sie hier.

Milizen wollen rechtsradikale Machtfantasien umsetzen

11.54 Uhr: Am Sturm auf das US-Kapitol im Januar 2021 wirkten auch bewaffnete Milizen mit. Drei Jahre später ist die Gefahr der Gruppen nicht gebannt – im Gegenteil, so scheint es. Alles über die anhaltende Bedrohung der radikalen Trump-Fans lesen Sie hier.

Senator warnt Trump vor Niederlage

1.20 Uhr: Die Stimmen, die Donald Trump vor persönlichen Angriffen auf Kamala Harris warnen, werden lauter. Jetzt riet der republikanische Senator Lindsey Graham dem Spitzenkandidaten, er solle sich auf die Politik konzentrieren. Der "Showman" Trump könnte die Wahl verlieren. Lesen Sie mehr über weitere Politiker, die Bedenken haben.

Harris nennt Trump indirekt einen Feigling

23.02 Uhr: Die Kandidatin der Demokraten bei der US-Präsidentenwahl, Kamala Harris, hat ihren republikanischen Kontrahenten Donald Trump indirekt einen Feigling genannt. Bei einem Wahlkampfauftritt in Rochester im Bundesstaat Pennsylvania sagte sie am Sonntag: "In den vergangenen Jahren hat es meiner Meinung nach eine Art Perversion gegeben, die besagt, dass die Stärke einer Führungspersönlichkeit daran gemessen wird, wen sie niedermacht." Dabei lasse sich der wahre Maßstab für die Stärke einer Führungspersönlichkeit daran ablesen, wer gefördert werde. "Jeder, der andere Menschen niedermacht, ist ein Feigling", sagte sie vor Hunderten Anhängern.

Trump hatte Harris am Samstag in Pennsylvania als "Radikale" und "Verrückte" bezeichnet. Nach Meinungsumfragen konnte Harris sowohl landesweit als auch in vielen der acht hart umkämpften Bundesstaaten, darunter Pennsylvania, zu Trump aufschließen.

Umfrage: Demokraten bei Senatsrennen in vier Staaten vorne