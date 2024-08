Mit dem Ende seiner eigenen politischen Karriere scheint Biden unterdessen innerhalb der wenigen Wochen seit der Entscheidung seinen Frieden gemacht zu haben – oder zumindest soll es wohl so wirken, wenn er zum Ende seiner Rede aus dem Lied "American Anthem" zitiert: "Let me know in my heart when my days are through, America, I gave my best to you." Was auf Deutsch so viel heißt wie: "Lass' mich wissen, wenn meine Tage vorbei sind, Amerika, ich habe dir mein Bestes gegeben."