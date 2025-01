Donald Trump: Der US-Präsident lässt mehrere Mitarbeiter des Justizministeriums entlassen – wohl weil sie gegen ihn ermittelt hatten. (Quelle: IMAGO/Al Drago - Pool via CNP/imago)

Die neue US-Regierung unter Donald Trump beginnt mit einem umfassenden Umbau im Justizministerium. Mehrere Mitarbeiter, die an den Untersuchungen gegen den nun amtierenden Präsidenten Trump beteiligt waren, werden entlassen oder versetzt. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Wie viele Beamte genau betroffen sind, geht aus den Berichten nicht hervor.

McHenry erwähnt Strafverfolgung gegenTrump explizit

In dem Schreiben bezog sich McHenry zudem auf Trumps Vorwurf an Vorgängerregierungen, Strafverfolgung als Waffe gegen politische Gegner einzusetzen. "Nirgendwo war dieses Bestreben deutlicher als bei den beispiellosen Strafverfolgungen, die das Justizministerium gegen Präsident Trump selbst energisch betrieben hat", zitiert die "Washington Post" aus dem Brief.