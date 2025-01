Auch höchster Berg der USA hat neuen Namen Trump benennt "Golf von Mexiko" um – Google reagiert

Am vergangenen Freitag hat US-Präsident Trump den Golf von Mexiko und den Berg Denali umbenannt. Nun lenkt auch Google ein.

Der Internetriese Google reagiert auf die Umbenennung des "Golfs von Mexiko" durch US-Präsident Donald Trump. Sobald die Änderung im US-Geographic Names System offiziell sei, werde er in Google Maps künftig als "Golf von Amerika" bezeichnet – zumindest für US-Nutzer, teilt das Unternehmen auf dem Kurznachrichtendienst X mit.

In Mexiko bleibe es bei der Bezeichnung "Golf von Mexiko". Außerhalb der USA und Mexikos werden Nutzer auf Google Maps beide Namen sehen. Trump hatte die Meeresregion per Dekret umgewidmet.

Auch der Berg Denali wird umbenannt

Außerdem soll demnach der Berg Denali künftig als "Mount McKinley" bezeichnet werden – zumindest in der offiziellen Amtssprache des Landes. Die US-Regierung setzte das entsprechende Dekret von Trump zur Namensänderung um, wie das Innenministerium am vergangenen Freitag in Washington mitteilte. Die entsprechende Behörde arbeite zügig an der Aktualisierung der offiziellen Bezeichnungen, die ab sofort für den Gebrauch auf US-Bundesebene gelten sollen.

Der Golf, den die USA nun umbenannt haben, ist laut der Mitteilung "eines der wichtigsten Gebiete in der Geschichte und Wirtschaft der USA". Mit dem neuen Namen bekräftige Trump dessen zentrale Bedeutung für das Land.

Der Name "Golf von Mexiko" für den Meerbusen an der Südküste der USA ist seit dem 16. Jahrhundert gebräuchlich. Das Gewässer grenzt nicht nur an die US-Bundesstaaten Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama und Florida, sondern auch an Mexiko und Kuba. Ob die Anrainerstaaten die Änderung akzeptieren werden, ist ungewiss.

Mexikos Präsidentin reagiert auf Trumps Dekret

Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum hatte bereits vor der Umsetzung des Dekrets gesagt, entscheidend sei, was auf dem Papier stehe und nicht Trumps Aussagen. So gelte etwa die Entscheidung, den Golf von Mexiko in "Golf von Amerika" umzubenennen, laut dem entsprechenden Beschluss ausdrücklich nur für den Festlandsockel der USA. Kuba äußerte sich zunächst nicht zu dem Dekret. Als Trump die Umbenennung Anfang Januar angekündigt hatte, machte sich Sheinbaum noch darüber lustig und schlug vor, einen Teil der USA wie einst üblich in "América Mexicana" umzutiteln. Mehr dazu lesen Sie hier.