Kamala Harris schließt in einer Umfrage zu ihrem Konkurrenten auf – und stellt sich nun erstmals in einem TV-Interview Fragen. Alle Informationen im Newsblog.

20.19 Uhr: Bei einem Besuch des republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump auf dem Nationalfriedhof Arlington bei Washington ist es zu einem Zwischenfall seines Teams mit Beschäftigten des Militärfriedhofs gekommen. Der Sender NPR berichtete, dass jemand aus der Belegschaft des Friedhofs die Referenten Trumps am Filmen hindern wollte. Auf dem Gelände sind Aufnahmen verboten. Das Trump-Team habe daraufhin mit Schubsen und Beschimpfungen reagiert.

Der Nationalfriedhof bestätigte am Mittwoch, dass es einen "Zwischenfall" vor Ort gegeben habe. Laut NPR hatten die Mitarbeiter Trumps in einem Bereich filmen und fotografieren wollen, der für die Gefallenen jüngster Kriege reserviert ist.

In Begleitung hochrangiger Berater hatte Trump am Montag an einer Kranzniederlegung von Familienmitgliedern einiger der 13 Militärangehörigen teilgenommen, die in den letzten Stunden des US-Abzugs aus Afghanistan 2021 getötet worden waren. Der frühere US-Präsident war von den Familien zur Zeremonie eingeladen worden.

Trump verkauft Teile seines "Knock-Out-Anzugs"

8.02 Uhr: Ex-Präsident und erneuter Präsidentschaftskandidat Donald Trump versucht offenbar, seine Wahlkampfkasse aufzubessern: Neu im Angebot sind exklusive Sammelkarten. Mit etwas Glück und finanziellem Investment können Anhänger sogar ein Stück von einem besonderen Anzug erhalten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Harris und Walz: Erstes gemeinsames TV-Interview steht an

4.57 Uhr: Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und ihr Vize Tim Walz wollen erstmals seit ihrer Nominierung ein gemeinsames Interview geben. Der US-Fernsehsender CNN wird ein Gespräch mit den beiden in der deutschen Nacht zu Freitag (3.00 Uhr MESZ) auszustrahlen.

Seit ihrer Nominierung hatte Harris kein TV-Interview gegeben – eine Tatsache, über die ihr Rivale Donald Trump seit Wochen spottet. Auch eine offizielle Pressekonferenz hat Harris bislang nicht gegeben, sondern war lediglich in einem geschützten Raum aus choreografierten und inszenierten Wahlkampfauftritten in Erscheinung getreten. Höhepunkt war in der vergangenen Woche der Parteitag der Demokraten in Chicago, wo die beiden mit einer großen Show in Szene gesetzt wurden.

Dienstag, 27. August

Erster Eindringling bei Sturm auf Kapitol zu Haftstrafte verurteilt

22.03 Uhr: Ein 46-Jähriger, der beim Sturm von Trump-Anhängern auf das US-Kapitol im Januar 2021 als erster in das Kongressgebäude eingedrungen war, ist zu fast viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Richter in Washington verhängte am Dienstag eine Haftstrafe von 53 Monaten sowie eine Geldbuße in Höhe von 2.000 Dollar (rund 1.800 Euro) gegen den Angeklagten Michael Sparks aus dem Bundesstaat Kentucky.

Am 6. Januar 2021 hatten fanatische Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump nach einer aufpeitschenden Rede Trumps das Kapitol in Washington gestürmt, während in dem Gebäude der Kongress tagte. Sie wollten damit verhindern, dass dort der Wahlsieg von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl formell beglaubigt wird. Mindestens fünf Menschen kamen im Zuge der Kapitol-Erstürmung ums Leben, 140 Polizisten wurden verletzt. Die Ereignisse gelten als schwarzer Tag in der Geschichte der US-Demokratie.

Der jetzt verurteilte Sparks war im März wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Landfriedensbruchs schuldig gesprochen worden. Laut den Ermittlern war er der erste Trump-Anhänger, der am 6. Januar 2001 in das Kongressgebäude eindrang. Sparks habe auf die nach ihm folgenden Demonstranten "wie ein grünes Ampelsignal gewirkt", sagte ein Polizist in dem Prozess in Washington. Wegen ihrer Beteiligung an der Kapitol-Erstürmung wurden insgesamt fast 1.500 Menschen angeklagt. Ex-Präsident Trump selbst ist wegen seiner Rolle bei den Ereignissen vom 6. Januar 2021 in vier Punkten angeklagt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass der Fall noch vor der Präsidentschaftswahl im November vor Gericht kommt.

Umfrage: Harris schließt bei Wirtschaft und Kriminalität zu Trump auf