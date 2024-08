So wild sah Peter Kloeppel in 90ern aus

Kamala Harris spricht zum Abschluss des Demokraten-Parteitags. Trump reagiert darauf in Echtzeit. Alle Informationen im Newsblog.

Trump-Vertrauter will neuen Job

15.22 Uhr: Vivek Ramaswamy würde gerne Gouverneur von Ohio werden. Auf die Idee hätten ihn Menschen in seinem Heimatstaat gebracht. "Ich ziehe Optionen in Betracht, über die ich vor sechs Monaten noch nicht nachgedacht hätte, wie die Kandidatur zum Gouverneur von Ohio", sagte der Republikaner in einem Interview mit "Fox News". Die Amtszeit des bisherigen Gouverneurs von Ohio, Mike DeWine, läuft noch bis 2027.

Vivek Ramaswamy ist ein amerikanischer Unternehmer, der als Gründer einer biotechnologischen Firma reich geworden ist. Er bewarb sich um die Nominierung als republikanischer Präsidentschaftskandidat, doch zog seine Kampagne im Januar 2024 wieder zurück. Danach stellte er sich hinter Donald Trump und unterstützt nun den Ex-Präsidenten bei seinem Wahlkampf ums Weiße Haus.

Die wichtigsten Aussagen der Harris-Rede

11.38 Uhr: Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris will eine Präsidentin für alle Menschen in den USA sein und die Spaltung im Land überwinden. "Ich verspreche, dass ich eine Präsidentin für alle Amerikaner sein werde", sagte Harris zum Abschluss des Demokraten-Parteitages in Chicago. Dort nahm die 59-Jährige feierlich ihre Nominierung als Präsidentschaftskandidatin ihrer Partei an. Hier finden Sie die wichtigsten Teile der Harris-Rede.

Trump wettert in Echtzeit gegen Rede von Harris

5.40 Uhr: Der ehemalige Präsident Donald Trump hat auf seiner Plattform Truth Social in Echtzeit und heftig auf die Rede von Kontrahentin Kamala Harris reagiert. "Redet sie über mich?", postete Trump unter anderem. In rascher Folge kritisierte der ehemalige Präsident die Rede von Harris: "Viel Gerede über die Kindheit" und "Zu viele 'Dankeschöns', zu schnell gesagt." Mehr dazu lesen Sie hier.

Harris hält wohl wichtigste Rede ihres Lebens

4.50 Uhr: Mehr als zehnmal musste Kamala Harris Danke sagen, bis sie ihre wohl wichtigste Rede ihres Lebens halten konnte. Danke zu den Delegierten, aber auch zur "Liebe ihres Lebens", Doug Emhoff, und US-Präsident Joe Biden.

Dann ging es "zur Sache": Die Vizepräsidentin ließ ihre Familiengeschichte Revue passieren, die Scheidung der Eltern, ihr Leben als junge Frau in einer Mittelklassegegend. Sie lernte von ihrer Mutter, sich nicht über Ungerechtigkeit zu beschweren, "sondern etwas zu tun." In ihrer Karriere als Juristin habe sie nur einen Klienten gehabt: das Volk, sagte die ehemalige Staatsanwältin. Und dann sagte sie den Satz, den vor wenigen Wochen noch keiner erwartet hat: "Ich akzeptiere Ihre Nominierung für die Präsidentschaft der USA."

Sie warnte vor Donald Trump und den Folgen des Urteils, das ihm Immunität zuspricht. "Stellt Euch Donald Trump vor, ohne Beschränkungen", sagte sie, "er wird die Präsidentschaft missbrauchen". Kämpferisch rief sie einen ihrer Slogans den Delegierten zu: "Wir gehen nicht zurück."

Sie wolle für Frauen kämpfen, die eine Abtreibung oder künstliche Befruchtung wollen. Trump wolle sich als Präsident Berichte erstellen lassen, wie in den Staaten abgetrieben wird. "Die haben sie nicht mehr alle", sagte sie unter großem Jubel. Sie wolle auch den Gesetzentwurf unterschreiben, der die Migration regeln soll – und den Trump verhindert hatte. Lesen hier mehr über die Rede von Kamala Harris.

Robert F. Kennedy zieht Kandidatur in Arizona zurück

4.20 Uhr: Robert F. Kennedy Jr. hat sich am Donnerstag von der Wahl in Arizona zurückgezogen, wie ein Sprecher des Staatssekretariats CNN erklärte. Der Schritt erfolgt im Vorfeld einer für Freitag geplanten Veranstaltung in diesem Bundesstaat, bei der Kennedy wohl bekannt geben wird, dass er seinen Wahlkampf einstellt.

