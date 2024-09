Donald Trump wurde bei der Präsidentschaftsdebatte mit einer Frau konfrontiert, die ausgezeichnet vorbereitet war. Sein größter Fehler war: Er hat Kamala Harris unterschätzt und sich selbst den Abend verdorben.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Von Beginn an war Kamala Harris anzumerken, wie aufgeregt sie war. Ihre Stimme stockte bisweilen. In den ersten Minuten von Philadelphia musste sie sich immer wieder räuspern. Eine enorme Last lag auf der Kandidatin der Demokraten an diesem Abend bei der Präsidentschaftsdebatte gegen Donald Trump. Die Vizepräsidentin musste ihre Tonlage erst finden. Kein Wunder: Es war ihre erste Debatte, aber seine siebte.

Trotzdem schritt Kamala Harris zur Begrüßung gezielt auf ihren Gegner zu. Sie gab ihm die Hand und stellte sich vor mit: "Kamala Harris". Die beiden Politiker hatten sich zuvor noch nie persönlich getroffen. Donald Trump zögerte merklich, konnte den Handschlag aber offensichtlich nicht verweigern. "Schön, Sie zu sehen", sagte er dann. Beim vergangenen TV-Duell gegen seinen bisherigen Gegner Joe Biden hatten sich die beiden nicht persönlich begrüßt.

89 Minuten Zerstörung

Man kann es eigentlich bereits hier auf den Punkt bringen: In Minute 1 reichte Kamala Harris Donald Trump die Hand. In den restlichen 89 Minuten zerstörte sie ihn – und er sich schließlich selbst. Denn fast alles, was danach folgte, muss für Donald Trump und sein Wahlkampfteam ein einziges Desaster gewesen sein. Auch darum tauchte der frühere Präsident anders als noch bei der Debatte gegen Joe Biden in Atlanta nach seinem Auftritt plötzlich im sogenannten Spin Room von Philadelphia auf. Dort wollte er den Reportern vor Ort eintrichtern, wie gut es für ihn und wie schlecht es für Harris gelaufen sei.

Dabei hatte sich Donald Trump von der amtierenden Vizepräsidentin zuvor mehrfach vorführen lassen. Geschickt verwandte Kamala Harris während der Debatte fast ihre ganze Energie darauf, ihren Gegner zu reizen. Es war ein riskantes Spiel, denn jede Attacke konnte sie jederzeit auch zu aggressiv erscheinen lassen. Die langjährige Staatsanwältin war scharf, aber blieb sachlich. So tappte Donald Trump in fast jede von Harris' Fallen, die darin bestanden, insbesondere sein Ego zu kränken.

Über insgesamt rund 90 Minuten hinweg konnten die Amerikaner und mit ihnen die ganze Welt verfolgen, wie Donald Trump ähnlich einem kleinen Kind immer wütender wurde. Später brüllte er nur noch. Selbst bei seinem zweiminütigen Abschluss-Statement, bei dem spätestens die Zeit für präsidiales Verhalten gekommen ist, senkte er seine Stimme nicht mehr. Statt sich an die Amerikaner zu wenden, wütete er gegen die deutsche Energiewende. "Germany", sagte Trump, müsse wieder "normale Kraftwerke" bauen.

Ein Höhepunkt der Absurditäten

Um zu verstehen, was an diesem denkwürdigen Abend in Philadelphia passiert ist, genügt zu Anschauungszwecken ein Satz. Bei den zahlreichen Wahlkampfauftritten von Donald Trump im ganzen Land wäre er womöglich gar nicht aufgefallen, weil dort Lügen allgegenwärtig sind. Aber selbst dort ist solcher Unsinn bislang nicht gefallen. Donald Trump aber stand jetzt in einem Fernsehstudio vor einem Millionenpublikum und sagte, Kamala Harris sei eine Marxistin, die "transgeschlechtliche Operationen an illegalen Einwanderern, die in Gefängnissen sitzen", durchführen wolle.

Das war eine an Absurdität nicht mehr zu überbietende Behauptung, auf die zu diesem Zeitpunkt keiner der Beteiligten – weder Kamala Harris noch die beiden Fernsehmoderatoren des US-Senders ABC – einging. Trump bezog sich auf Harris' einstiges Eintreten als Staatsanwältin dafür, dass auch Strafgefangene Unterstützung erhalten sollten, wenn es um Geschlechtsangleichungen geht.