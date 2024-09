Was steckt dahinter? Absurde Behauptung von Trump: "Sie essen Haustiere" Von dpa , aj Aktualisiert am 11.09.2024 - 06:55 Uhr Lesedauer: 2 Min. Player wird geladen Donald Trump irritiert mit Aussagen über Migranten in Springfield (Quelle: t-online) Kopiert News folgen

Republikaner und Trump-Unterstützer teilen in sozialen Netzwerken plötzlich lauter Katzen- und Entenbilder. Aber warum?

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat Migranten unterstellt, sie würden Haustiere essen. "In Springfield essen sie die Hunde, die Leute, die hierhergekommen sind, sie essen die Katzen. Sie essen die Haustiere der Menschen, die dort leben", sagte Trump bei der Fernsehdebatte gegen Kamala Harris in Philadelphia, ohne Belege zu nennen.

Seine Herausforderin Kamala Harris hatte Trump beim Thema Einwanderung vorgeworfen, durch seinen Einfluss ein überparteiliches Gesetz zur Grenzstärkung im Kongress gestoppt zu haben. Der ehemalige Präsident würde lieber ein Problem für den Wahlkampf nutzen, als es zu lösen ("run on a problem instead of fixing a problem"), sagte sie.

Moderator korrigiert Trump

Trump behauptete daraufhin, die Lage sei so schlimm, dass illegale Migranten aus Haiti in der Stadt in Ohio Haustiere stahlen, um sie zu essen. Kamala Harris lachte, der Moderator der Debatte klärte Trump auf, dass den Behörden in der angeblich betroffenen Stadt Springfield derartige Vorfälle nicht bekannt seien.

Schon vor der Debatte hatten Trump und seine Anhänger ihre Kanäle in Anspielung darauf mit Bildern von Katzen und Enten geflutet, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) generiert worden waren. Trumps Vizekandidat J. D. Vance hatte die Vorwürfe gegenüber den Migranten offenbar als Erster öffentlich geäußert. Auf CNN erklärte er nach der Debatte, es handele sich nicht um Fake News, sondern um ein "Meme", also ein sarkastisch gemeintes Bild, um auf die schlechte Grenzpolitik der Biden-Regierung zu verweisen.

Elon Musk schaltet sich ein

Der republikanische Senator Ted Cruz veröffentlichte als Reaktion auf Vance auf der Plattform X ein Katzenfoto, auf dem zu lesen ist: "Bitte wählt Trump, damit uns Migranten aus Haiti nicht essen."

Tech-Milliardär und X-Besitzer Musk teilte auf seiner Plattform ein Bild von einem Küken und einer Katze und schrieb dazu: "Rettet sie." Auch Vance legte auf X nach: "In den vergangenen Wochen hat mein Büro viele Anfragen von Einwohnern aus Springfield erhalten, die berichteten, dass die Haustiere ihrer Nachbarn oder Tiere aus der Umgebung von haitianischen Migranten entführt wurden. Es ist natürlich möglich, dass sich all diese Gerüchte als falsch herausstellen."

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Auch Trump teilt Katzenbilder

Seitdem veröffentlichen diverse Republikaner KI-generierte Katzenbilder – darunter auch Trump auf seinem sozialen Netzwerk "Truth Social". Auf einem Bild ist er in einem Flugzeug zu sehen, umgeben von Katzen und Enten. Er veröffentlichte außerdem ein Bild mit einer Katze, die ein Maschinengewehr in der Hand hält und eine MAGA-Kappe trägt. MAGA steht für "Make America Great Again" und ist Trumps Wahlkampf-Motto.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Die republikanische Kongressabgeordnete Nancy Mace postete auf X ein KI-generiertes Bild, auf dem Trump mit einer Katze unter dem Arm und einer Gans zu sehen ist.

Migration ist wichtiges Thema im Wahlkampf