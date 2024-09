Dortmunder Debakel in Stuttgart

Sollte er verlieren, will Trump nicht erneut kandidieren. Harris sagt einer Debatte zu – und Trump lehnt ab. Alle Informationen im Newsblog.

Trump will bei einer Niederlage nicht erneut antreten

18.38 Uhr: Der frühere US-Präsident Donald Trump will im Fall einer Niederlage bei der Wahl im November nicht nochmals bei der Präsidentschaftswahl im Jahr 2028 antreten. Eine erneute Kandidatur sei in diesem Fall für ihn nicht vorstellbar, sagte der 78-jährige Präsidentschaftskandidat der Republikaner in einem Interview mit der Fernsehproduktion "Full Measure".

Nazi-Code in Werbung? Trump-Unterstützer erregt Aufsehen

10.28 Uhr: Der US-Unternehmer und Trump-Unterstützer Mike Lindell hat mit einer Werbung für seine Kopfkissen Aufsehen im Internet erregt. Lindell, Gründer des Unternehmens My Pillow, hatte am Samstag in sozialen Netzwerken mitgeteilt, dass ein Kissen auf den Preis von 14,88 Dollar (umgerechnet etwa 13,30 Euro) reduziert werde. Die Zahlen 14 und 88 werden vielfach im rechtsradikalen Milieu verwendet. Mehr dazu lesen Sie hier.

Republikaner lehnen Trump-Plan ab

2.30 Uhr: Gegen einen Plan von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump, ein Wahlgesetz mit einem Überbrückungshaushalt zu verbinden, regt sich bei den Republikanern Widerstand. Während Trump eine Haushaltssperre in Kauf nehmen will, fürchten Mitglieder im Kongress, dass dies der Partei schaden könne. Trump will ein Gesetz durchbringen, das Wählern vorschreibt, ihre Staatsbürgerschaft nachzuweisen. Lesen Sie hier mehr über den Widerstand gegen Trumps Plan.

Nikki Haleys Kampagnen-Chefin wirbt für Harris

0.05 Uhr: Vizepräsidentin Kamala Harris hat aus dem gegnerischen Lager Unterstützung erhalten. Dawn Roberts, Kampagnenleiterin der ehemaligen republikanischen Präsidentschaftskandidatin Nikki Haley, hat sich für sie ausgesprochen. In einer Meinungskolumne, die am Freitag im "Des Moines Register" veröffentlicht wurde, sagte Roberts Harris ihre Unterstützung zu und lobte sie für ihren Auftritt beim demokratischen Nationalkongress im vergangenen Monat.

Roberts, eigentlich eine eingeschworene Republikanerin, erklärte, sie sei "ratlos" gewesen, als beide Präsidentschaftskandidaten in oder nahe bei ihren 80ern waren. Aber als Biden ausstieg, habe sie "gehört, wie Harris artikulierte, dass sie immer Gruppen mit unterschiedlichen Individuen und Meinungen zusammengebracht hat, um Probleme zu lösen. Das ist eine gesündere und klügere Art zu führen", schreibt sie.

Samstag, 21. September

Trump beharrt auf Ablehnung von zweitem TV-Duell mit Harris

21.29 Uhr: US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump bleibt bei seiner Ablehnung eines weiteren TV-Duells mit seiner Kontrahentin Kamala Harris. Mehr dazu lesen Sie hier.

Harris nimmt TV-Duell-Einladung an und fordert Trump heraus

19.37 Uhr: Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat offiziell einem weiteren TV-Duell gegen ihren republikanischen Kontrahenten Donald Trump zugestimmt – es ist allerdings ungewiss, ob dieses tatsächlich stattfinden wird. "Vizepräsidentin Harris ist bereit für eine weitere Gelegenheit, mit Donald Trump auf der Bühne zu stehen, und sie hat die Einladung von CNN zu einer Debatte am 23. Oktober angenommen", heißt es in einer Mitteilung ihres Wahlkampfteams. Der Ex-Präsident äußerte sich zunächst nicht dazu – bislang hat er ein weiteres TV-Duell aber abgelehnt.

Wahlkampf: Harris gab im August dreimal mehr Geld als Trump aus

9.02 Uhr: Die Wahlkampagne von Kamala Harris ist im August auf fast dreimal so hohe Ausgaben gekommen wie die ihres Gegners Donald Trump. Das zeigen am Freitag veröffentlichte Unterlagen. So gab die jetzige US-Vizepräsidentin 174 Millionen Dollar für den Wahlkampf aus, der frühere US-Präsident Trump ließ sich die Kampagne 61 Millionen Dollar kosten.