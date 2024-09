Die US-Präsidentschaftskandidatin überrascht mit einer drastischen Aussage. Im Bundesstaat Georgia sollen die Stimmen per Hand nachgezählt werden. Alle Informationen im Newsblog.

Loading... Embed

Muslimen-Gruppe verweigert Harris ihre Unterstüztung

2.45 Uhr: Die American Muslim 2024 Election Task Force hat erklärt, sie könne Kamala Harris nicht "guten Gewissens" unterstützen. Statt dessen rät sie Mitgliedern zur Wahl von Drittkandidaten. Die Task Force, die sich aus einer Koalition nationaler politischer Interessenvertretungsorganisationen zusammensetzt, sagte, die Wähler sollten auf dem Wahlzettel Kandidaten unterstützen, die einen dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen und ein Waffenembargo gegen die israelische Regierung befürworten. Dazu gehören die von der Grünen Partei nominierte Jill Stein, der von der Partei Gerechtigkeit für alle nominierte Cornel West und der von der Libertären Partei nominierte Chase Oliver.

"Amerikanische Muslime haben das Potenzial, die lokalen und nationalen Wahlen durch eine strategische Stimmabgabe erheblich zu beeinflussen", hieß es einer Mitteilung der Task Force. "Es ist wichtig, sich bei der Wahlentscheidung daran zu erinnern, welche Kandidaten lokale Waffenstillstandsresolutionen und Campus-Proteste unterstützt oder abgelehnt haben". Harris und die Bidenregierung werden von pro-palästinsischen Gruppen und der Parteilinken beschuldigt, sich nicht ausreichend für die Belange der Palästinenser einzusetzen. Vor wenigen Tagen hatte die Teamster-Gewerkschaft erklärt, Harris nicht unterstützen zu wollen.

Swing State beschließt Handauszählung

1.20 Uhr: Wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl in den USA hat die Wahlkommission im Bundesstaat Georgia mit einer knappen Mehrheit pro-republikanischer Stimmen beschlossen, dass die Wahlergebnisse auch per Hand ausgezählt werden müssen. Diese Regelung gewährleiste die "sichere, transparente und genaue Auszählung der Stimmzettel", heißt es in dem am Freitag beschlossenen Dokument. Die Kritiker des Textes befürchten, dass durch dieses Verfahren Verwirrung entstehen könnte und sich die Bekanntgabe der Ergebnisse verspätet.

Der Beschluss sieht vor, dass die Stimmen bei der Präsidentschaftswahl am 5. November neben dem maschinellen Verfahren auch per Hand ausgezählt werden müssen. Drei Mitglieder der Wahlkommission im Swing State Georgia stimmten dafür, zwei dagegen.

Mysteriöse Augenbeschwerden nach Trump-Rede

0.30 Uhr: Mehrere Teilnehmer einer Wahlveranstaltung von Donald Trump haben über Augenschmerzen geklagt. Sie standen auf einem Teil der Bühne, während andere ihnen gegenüberstehend keine Beschwerden hatten. Lesen Sie hier mehr über den Vorfall und mögliche Ursachen.

Freitag, 20. September

Persönliche Stimmabgabe in drei Staaten begonnen

21.03 Uhr: Knapp sieben Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl haben am Freitag in drei Bundesstaaten Wähler mit der vorzeitigen persönlichen Stimmabgabe begonnen. In Virginia, Minnesota und South Dakota sind nunmehr Wahllokale geöffnet, in denen Wählerinnen und Wähler bereits vor dem 5. November ihre Stimmzettel in die Urnen werfen können.

Die Wahlbehörden wollen auf diese Weise den Bürgern ermöglichen, trotz möglicher Terminschwierigkeiten an der Wahl teilzunehmen, und außerdem den Andrang am eigentlichen Wahltag reduzieren. An einem Wahllokal in Arlington in Virginia versammelten sich am Freitag bereits dutzende Wähler, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Auch per Briefwahl ist die Stimmabgabe möglich.

Secret Service legt konkrete Fehler bei Trump-Attentat offen

20.28 Uhr: Nach dem Attentat auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump hat der Secret Service konkrete Fehler eingeräumt. Eine interne Untersuchung habe verschiedene Kommunikationsversäumnisse offengelegt, auch im Austausch mit lokalen Einsatzkräften, sagt der geschäftsführende Leiter der Behörde, Ronald Rowe, in Washington.