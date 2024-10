Brand in Geisterbahn – mehrere Verletzte

Eine zweite Amtszeit Donald Trumps – oder zum ersten Mal eine Frau als US-Präsidentin? Kamala Harris strebt Joe Bidens Platz im Oval Office an.

Staatsanwältin, Senatorin, Vizepräsidentin – Präsidentin? Wenn es nach Kamala Harris und den Demokraten geht, ist das bald die Kurzversion des Lebenslaufs der Juristin aus Kalifornien. Im Sommer 2024, nur wenige Wochen vor dem Nominierungsparteitag, zog Joe Biden seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit zurück. Der Präsident empfahl seine Stellvertreterin Harris als neue Kandidatin.

Die Partei folgte Biden und nominierte Harris Mitte August als Präsidentschaftskandidatin. In den folgenden Wochen schloss Harris in Umfragen Bidens Lücke zu Trump, viele Umfragen räumen ihr gute Chancen ein. Die Vizepräsidentin hat den Demokraten, die sich bereits auf einen harten Wahlkampf zwischen den beiden ältesten Präsidentschaftskandidaten in der Geschichte der USA eingestellt hatten, den Optimismus zurückgegeben. Doch wer ist Kamala Harris?

Als Tochter einer indischen Biologin und eines jamaikanisch-amerikanischen Universitätsprofessors wurde Kamala Devi Harris am 20. Oktober 1964 in Oakland im Bundesstaat Kalifornien geboren. Bereits in ihrer Kindheit habe sie Erfahrungen mit Rassismus gemacht, erzählte Harris später. Selbst im liberalen Kalifornien sei ihr Grundschuljahrgang erst der zweite gewesen, bei dem weiße und nicht weiße Kinder gemeinsam Bus fahren durften.

"Nachbarskinder spielten nicht mit uns"

Harris’ Eltern ließen sich früh scheiden. In einem Gespräch mit der "Los Angeles Times" aus dem Jahr 2015 erinnerte sich die damalige Senatskandidatin an Besuche beim Vater: "Die Nachbarskinder spielten nicht mit uns, weil wir schwarz waren. Und das in Palo Alto, der Heimat von Google!"

Später studierte Harris Jura, wurde 2004 als erste schwarze Frau zur Bezirksstaatsanwältin in San Francisco gewählt. Ihrem Gegenkandidaten warf Harris im Wahlkampf um das Amt besonders dessen Bereitschaft vor, in Fällen häuslicher Gewalt Deals mit der Verteidigung abzuschließen, anstatt Verurteilungen anzustreben.

Sechs Jahre später gewann Harris ihren nächsten Wahlkampf, wurde als erste Frau, erste Afroamerikanerin und erste Amerikanerin mit südasiatischen Wurzeln Generalstaatsanwältin des Bundesstaates Kalifornien.

Harris ist mit Hollywood-Anwalt verheiratet

Noch heute spricht Harris oft davon, dass sie als Juristin Sexualstraftäter und Mörder strafrechtlich verfolgt und ins Gefängnis gebracht habe. Als Generalstaatsanwältin schaffte sie unter anderem die "Gay-Panic-Defense" ab. Diese Verteidigungsstrategie klassifizierte Gewalt gegen homosexuelle und trans Personen als Notwehr und machte diese damit quasi straffrei, wenn der Angreifer erklärte, er habe Angst vor nicht heterosexuellen Menschen.

Während eines Blind Dates lernte Harris Douglas Emhoff kennen – verkuppelt durch einen gemeinsamen Bekannten, der mit Emhoff in dessen Job als Hollywood-Rechtsanwalt zusammengearbeitet hatte.

Emhoff erklärte später in einem Interview, er sei so begeistert gewesen, dass er Harris am nächsten Morgen eine lange Mail mit möglichen Terminen für weitere Treffen in den folgenden Wochen und Monaten geschickt habe. Harris hat er damit wohl überzeugt: Im Jahr darauf heirateten die beiden. Douglas Emhoff hat einen Sohn und eine Tochter aus seiner vorherigen Ehe mit der Hollywood-Produzentin Kerstin Mackin. Die beiden sind Harris' Stiefkinder.

Republikaner: Harris' Fragen "machen mich nervös"

Im Jahr 2016 wurde Harris in den US-Senat gewählt. Im Wahlkampf kritisierte sie den damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump scharf.

Im Senat machte Harris besonders durch ihr konsequentes Auftreten gegenüber Trump-Verbündeten von sich reden. Harris setzte sich auch nachhaltig für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump selbst ein. Während einer Befragung des damaligen Justizministers Jeff Sessions erklärte der Republikaner, die Fragen der ehemaligen Staatsanwältin "machen mich nervös".