Wohl kein Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten spaltet das amerikanische Volk so sehr wie Donald Trump. Das Porträt eines Mannes, der schon immer extrem war.

"So eine Energie habe ich noch nie erlebt." Es sind Sätze wie dieser, den Menschen sagen, wenn sie ihm zum ersten Mal begegnet sind. Betritt Donald Trump einen Raum, egal ob eine große Halle oder einen kleinen Saal, dann scheint es wirklich so, als komme mit ihm mehr als nur eine Person herein.

Mit Donald Trump (77) werden längst vergessen geglaubte Erinnerungen wach. Es ist kein Zufall, dass bei jedem seiner Auftritte seit Jahren die gleiche Playlist aus den späten Siebziger- und frühen Achtzigerjahren abgespielt wird. Sobald etwa der Song "Y.M.C.A" der Village People von 1978 ertönt, ist das für seine Anhänger ein Signal: "Jetzt gleich spricht der Großmeister zu euch und verspricht, Amerika wieder so großartig zu machen, wie ihr es aus der späten Ära des ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan noch zu kennen glaubt." Die USA sahen damals, nach zwei gewonnenen Weltkriegen und dem Ende des Kalten Krieges, wie die endgültigen Sieger an einem vermeintlichen Ende der Geschichte aus.

Schon lange bevor Donald Trump der Anführer des politischen "Make America Great Again"-Kultes wurde, hatte er in der amerikanischen Geschichte einen bedeutenden Platz eingenommen. Geboren am 14. Juni 1946 in Queens, New York, startete Trump schon früh als Geschäftsmann, navigierte sich findig und rücksichtslos durch die Immobilienwelt und feierte dort legendäre Erfolge. Das Unternehmen seines Vaters hatte dabei die Grundlage für sein zukünftiges Imperium gelegt.

Trump wurde zu einer Marke, die für Opulenz, Reichtum und den amerikanischen Traum stand. Sein Name prangt seit jeher in goldenen Buchstaben an seinen Wolkenkratzern und über seinen Golfresorts. Selbst amerikanische Rapper huldigen Donald Trump und seinem verschwenderischen Lebensstil in ihren Songs.

Seine größte Bekanntheit erlangte er mit einer eigenen TV-Show "The Apprentice". In dieser Sendung traten insgesamt 16 Kandidaten gegeneinander an, um Donald Trump und die anderen Juroren davon zu überzeugen, dass sie am talentiertesten sind. Der Gewinner erhielt 250.000 Dollar und einen Job im Trump-Firmenimperium. Der Multimilliardär neigte schon früh dazu, vor allem sich selbst zu vermarkten. Und dieser Drang führte ihn letzten Endes bis ins Weiße Haus.

Im Jahr 2016 trotzte Trump allen politischen Konventionen und sicherte sich die republikanische Nominierung für die Präsidentschaftswahl. Er startete eine Kampagne, die bei einem offenkundig großen, unzufriedenen Teil der amerikanischen Bevölkerung Anklang fand. Seine ungefilterte Rhetorik, mit der er oft über Twitter kommunizierte, traf einen Nerv bei denen, die sich ungehört fühlten.

Ein Schlachtruf für Veränderung

Sein Versprechen, "Amerika wieder großartig zu machen", wurde zum Schlachtruf für seine Wähler, die auf Veränderung hofften. Seine politischen Gegner warfen ihm Rassismus, Nationalismus und Sexismus vor.

Mit seinem Sieg gegen Hillary Clinton erreichte Donald Trump dann schließlich das, was man sich auch in den USA nicht einfach so mit Geld kaufen kann: Als amerikanischer Präsident war er politisch betrachtet von 2017 bis 2021 der mächtigste Mann der Welt.