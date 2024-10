Auch darum setzt Mark Henry all seine Hoffnung auf Trump. Und der kommt schließlich nicht einfach so zurück. Mit seinem Privatflugzeug "Trump Force One", die der Präsidentenmaschine "Air Force One" nachempfunden ist, fliegt er über dem Festivalgelände ein und lässt eine Extrarunde über seinen jubelnden Anhängern drehen. Zuvor waren außerdem Fallschirmspringer mit wehender US-Flagge abgesprungen und landeten genau an jenem Punkt am Boden, wo der Trump-Attentäter schließlich erschossen worden war. Noch eine solche Symbolik der Unbezwingbarkeit.

Bis Trump vom Flughafen kommt, tritt nach Eric und Lara Trump noch Vizekandidat J. D. Vance auf. Als er von den verhinderten Attentaten auf Trump in Butler und später an dessen Golfklub in Florida spricht, sagt Vance konsequent: "They did it" und "They did it again", also "Sie haben es getan" und "Sie haben es wieder getan". Damit meint Vance aber nicht die Attentäter. Er spielt auf die Demokraten an. Ganz so, als wäre alles ein Plot gewesen, um Trump endgültig zu erledigen.