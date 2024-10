Seit Monaten verlassen Trumps Anhänger in Scharen seine Rallyes, noch während er spricht. Was steckt wirklich dahinter? t-online hat nachgefragt.

Bastian Brauns berichtet aus Butler und Washington.

Die politischen Kundgebungen des früheren US-Präsidenten, die sogenannten Trump-Rallyes, sind dafür bekannt, riesige Menschenmengen anzuziehen. Für Trumps Anhänger ist es ein ganz besonderes Ereignis, ihn einmal im Leben persönlich gesehen und erlebt zu haben. Und so strömen sie, wie am Wochenende in der Kleinstadt Butler, nicht nur aus dem näheren Umland herbei. Viele nehmen lange Autofahrten aus anderen Bundesstaaten in Kauf. Einige fliegen sogar extra ein und nehmen sich ein teures Hotelzimmer, um das Trump-Spektakel mitzubekommen.

Doch schon seit Monaten ist bei den Trump-Rallyes ein merkwürdiger Trend zu beobachten: Immer mehr Teilnehmer verlassen die Kundgebungen des Republikaners vorzeitig, noch während Donald Trump seine Rede hält.

Auch t-online konnte das bereits vielfach beobachten. Ob im Vorwahlkampf in Des Moines (Iowa) oder in Manchester (New Hampshire), ob in Washington, D.C. oder bei der Waffenmesse der NRA in Houston – überall hauen Trumps Anhänger einfach ab, obwohl ihr Idol noch gar nicht zu Ende gesprochen hat.

"Wir haben Hunde zu Hause"

"Russland, China und Iran" tönte es am Wochenende bei Trumps jüngster Kundgebung in Butler aus Lautsprechern über die Wiese, als auch hier bereits Tausende in Richtung der vollgestopften Parkplätze davonzogen. Auf den Ausgangsstraßen staute sich der Verkehr und die Menschen hupten einander wütend an.

t-online nahm sich die Zeit, um die Trump-Fans nach den Gründen für ihr vorzeitiges Verschwinden zu fragen. Dabei stellte sich heraus: Viele Menschen haben offensichtlich drängendere Bedürfnisse, als der Rede des Republikaners zu lauschen.

"Mir tun die Füße weh", sagte ein Mann, der bereits am Humpeln war. Eine Frau sagte: "Wir stehen hier seit 6 Uhr morgens. Wir sind müde." Eine andere erklärte, sie hätten Hunde zu Hause, die sich nicht so lange allein lassen könnten. "Uns ist kalt, wir sind müde und haben Hunger", heißt es von mehreren anderen. Man könne sich Trumps Rede schließlich auch später noch auf YouTube ansehen. Und: "Wäre er früher auf die Bühne gekommen, dann hätten wir uns auch alles angehört", sagte eine Frau über Trump, die mit ihren Kindern gerade das Gelände verließ. "Uns wurde gesagt, wir sollten um 13 Uhr da sein." Inzwischen war es bereits 19 Uhr.

Trump sind seine Rallyes heilig

Diese Beobachtungen sind politisch heikel, denn Trump sind seine Auftritte, im Amerikanischen "Rallyes" genannt, heilig. Zuletzt nutzte seine Gegnerin Kamala Harris diesen wunden Punkt in der Fernsehdebatte vor einem Millionenpublikum aus. Die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten lud die Zuschauer unerwartet ein, ausgerechnet Trumps Kundgebungen zu besuchen. Allerdings nicht, um ihn etwa zu unterstützen, sondern um zu erleben, was er dort für Lügen auftischt.

Und dann sagte Harris: "Was Sie auch bemerken werden, ist, dass die Leute seine Kundgebungen vor Erschöpfung und Langeweile vorzeitig verlassen."

Mit dieser Aussage brachte sie Trump aus dem Konzept. Offenbar getroffen und wütend schoss er zurück: "Lassen Sie mich auf die Rallyes eingehen. Sie hat gesagt, die Leute würden sie verlassen." Und fuhr fort: "Die Leute verlassen meine Kundgebungen nicht. Wir haben die größten Kundgebungen, die unglaublichsten Kundgebungen in der politischen Geschichte."