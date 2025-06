Vermummte greifen Fest für Vielfalt an

Von t-online Aktualisiert am 16.06.2025 - 03:39 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Händeschütteln bei Ankunft in Calgary: Steven Crowchild und Friedrich Merz. (Quelle: ASSOCIATED PRESS/dpa-bilder)

Obwohl es viel Konfliktstoff gibt, hofft der Kanzler beim G7-Gipfel auf ein Zeichen der Einigkeit. Bei seiner Ankunft in Kanada stiehlt ihm kurz ein anderer Mann die Show.

Bundeskanzler Friedrich Merz ist zum G7-Gipfel in Kanada eingetroffen. Der CDU-Politiker, der von seiner Frau Charlotte begleitet wird, landete am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in Calgary, von wo aus er mit dem Hubschrauber zum Gipfelhotel fliegt.

Das Treffen der Staats- und Regierungschefs wirtschaftsstarker westlicher Demokratien findet im Kananaskis River Valley in den Ausläufern der Rocky Mountains statt. Am Abend wird Merz dort mit dem kanadischen Ministerpräsidenten Mark Carney zu einem Gespräch zusammenkommen.

Ein besonderer Empfang für Merz

Am Flughafen in Calgary wurden der Bundeskanzler und seine Ehefrau von einer kanadischen Delegation empfangen, der auch ein Mann mit besonderem Kopfschmuck angehörte. Steven Crowchild vom Volk der Tsuut’ina trug eine imposante Federhaube und Schmuck über seinem Anzug. Der indigene Repräsentant der Tsuut’ina Nation ist seit 2021 im Amt und vertritt sein Volk mit dem Ziel, kulturelle Identität und Selbstbestimmung zu stärken.

Laut der offiziellen Webseite der Tsuut’ina Nation, die zur Sprach- und Kulturgruppe der Dene-Völker in der Provinz Alberta gehört, setzt sich Crowchild für wirtschaftliche Entwicklung und Bildung innerhalb der Gemeinschaft ein. Zudem betont er die Bedeutung einer starken Partnerschaft mit anderen politischen und wirtschaftlichen Akteuren. Er schüttelte Merz bei seiner Ankunft die Hand. Seine Teilnahme am Empfang unterstreicht die Rolle der First Nations bei internationalen Begegnungen auf kanadischem Boden.

Merz hofft auf ein Signal der Einigkeit – auch mit Donald Trump

Für den Kanzler sind die Hauptthemen des Gipfels die aktuelle Eskalation des Nahost-Konflikts, die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs und der Zollkonflikt mit den USA. Trotz zahlreicher Differenzen vorwiegend mit US-Präsident Donald Trump hofft er auf ein Signal der Einigkeit.