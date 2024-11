Habeck erwartet unter Trump Zölle besonders gegen Deutschland

17.19 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erwartet, dass der künftige US-Präsident Donald Trump Zölle auf Waren vor allem aus Deutschland erheben könnte, und fordert eine Antwort der für Handelsfragen zuständigen EU. Deutschland habe einen Exportüberschuss von rund 100 Milliarden Euro mit den USA, was "Trump nicht erträgt und haben will", sagte Habeck am Samstag auf einer Veranstaltung in Neuhardenberg. "Deswegen guckt er tatsächlich besonders auf Deutschland und wird vermutlich, wenn es Zölle gibt, diese so kalibrieren, dass es gerade deutsche Importe in die USA oder Exporte aus Deutschland trifft", fügte er hinzu.