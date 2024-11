Kopiert News folgen

Die entscheidenden Positionen für Migrationspolitik hat Donald Trump in seinem Kabinett besetzt. Sie planen jetzt einen radikalen Umbruch.

David Schafbuch berichtet aus Washington

Ein Satz blieb schon aus Donald Trumps erstem Wahlkampf aus dem Jahr 2015 hängen. Wenn Mexiko "seine Leute" in die USA schicke, dann seien das nicht "die Besten", die das Land habe, hatte Trump damals gesagt – und sie würden ihre Probleme mit in die USA bringen: "Sie bringen uns Drogen, sie bringen uns Kriminalität, sie sind Vergewaltiger und einige, nehme ich an, sind gute Leute", sagte der spätere Präsident, als er in New York seine Kandidatur verkündet hatte. Trump wurde anschließend Rassismus vorgeworfen.

Seine Lösung, um die illegale Einwanderung zu stoppen: Als Präsident wollte er eine Mauer an der Südgrenze der USA errichten, für die Mexiko bezahlen sollte. Erfolgreich war Trump damit nicht. Die Mauer wurde nie fertig und Mexiko zahlte dafür auch nicht. Doch Grenzschutz und Migration sind noch immer ein großes Thema für den jetzt zum zweiten Mal gewählten 47. Präsident der USA. Trump sprach auch in diesem Wahlkampf häufiger davon, es gebe aktuell kein wichtigeres Thema.

Neun Jahre später ist Trumps Wortwahl allerdings eine andere. Den Einschub, dass einige der von ihnen "gute Leute" seien, kommt heute nicht mehr vor. Im Wahlkampf fantasierte er etwa davon, illegale Einwanderer gegen professionelle Kampfsportler antreten zu lassen. Er denke, dass einige Migranten durchaus gewinnen könnten. "So fies sind einige dieser Typen", sagte er in einer Wahlkampfrede in Pittsburgh. In einem Interview mit dem rechtsradikalen Medium "The National Pulse" sprach Trump auch davon, dass Migranten "das Blut unseres Landes vergiften".

Drei entscheidende Personalien

Trump ist nicht nur in seiner Wortwahl schärfer geworden. Auch seine Ziele in der Migrationspolitik sind 2024 deutlich ambitionierter, radikaler und präziser vorbereitet als noch vor acht Jahren. Dafür hat sich der gewählte Präsident nun gleich drei Personen vom rechten politischen Rand in sein Kabinett geholt.

Für das sogenannte Heimatschutzministerium soll künftig die aktuelle Gouverneurin von South Dakota, Kristi Noem, zuständig sein. Zusätzlich ernannte Trump zwei Personen, die bereits in seiner ersten Amtszeit für ihn tätig waren: Stephen Miller, einst Berater und Redenschreiber, wird Trumps stellvertretender Stabschef im Weißen Haus. Der 39-Jährige gilt schon lange als Architekt radikaler Abschiebungspläne. Konkret um Grenzsicherheit und Abschiebung soll sich dann schließlich Tom Homan kümmern. Er war zuvor bereits mehr als ein Jahr unter Trump Leiter der Grenz-, Zoll- und Abschiebebehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement).

Das Heimatschutzministerium verfügt derzeit über ein Budget von umgerechnet mehr als 100 Milliarden Euro. Als Ministerin würde Kristi Noem das ICE sowie die Arbeit der Sicherheitsbehörden an den Grenzen zu Kanada und Mexiko beaufsichtigen. In Trumps Plänen zur Massenabschiebung von Migranten ohne Papiere sollen sie eine zentrale Rolle spielen.

Das Übergangsteam von Donald Trump hat sich für seine Migrationspolitik zwei Ziele gesetzt: Illegale Grenzübertritte sollen nahezu unmöglich gemacht werden. Gleichzeitig sollen illegale Einwanderer in großem Stil das Land verlassen. Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass sich in den USA rund elf Millionen Menschen ohne Papiere aufhalten. Der Maßnahmenkatalog für diese beiden Ziele ist lang: Ein Schutzprogramm für Kinder, die illegal in die USA kommen und vor Abschiebung geschützt sind, will Trump kippen. Die Einreise aus verschiedenen muslimisch geprägten Ländern könnte erneut blockiert werden.

Schnellere Abschiebungen