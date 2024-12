Die Sache war eigentlich klar: Noch am 8. November – und damit drei Tage nach dem Wahlsieg von Donald Trump – hatte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, betont: Der scheidende US-Präsident Joe Biden wird trotz der Niederlage seiner Demokraten seinen Sohn Hunter Biden nicht begnadigen. So hatte sich auch Biden selbst immer und immer wieder geäußert.

Weitreichende Begnadigung

In seiner Begründung legt Biden eine eigenwillige Auffassung zur amerikanischen Justiz an den Tag: Er glaube an das Justizsystem der USA, aber gleichzeitig seien die Ermittlungen gegen seinen Sohn politisch "infiziert" worden. Es sind Worte, die nicht mehr weit weg von Donald Trumps Wortwahl liegen. Der geriert sich seit Jahren als Opfer einer "Hexenjagd", weil gegen ihn in zahlreichen Fällen ermittelt wurde.