Ein libertärer Märtyrer

Das Urteil und besonders das hohe Strafmaß führten in Teilen der Gesellschaft zu einem massiven Aufschrei. Besonders Kryptoenthusiasten und Libertäre sahen in dem Urteil ein Beispiel für die Übergriffigkeit des Staates. In einem Blogeintrag auf der Seite des Mises-Instituts, einer libertären Denkfabrik, wurde Ulbricht als libertärer Märtyrer verklärt, der nur versucht habe, einen Markt zu schaffen, der unabhängig von staatlicher Regulierung sei.

Diese Prominenz in libertären und vor allem Kryptokreisen dürfte auch der Grund für Ulbrichts Begnadigung durch Trump gewesen sein. Denn im Wahlkampf bemühte sich Trump sehr, diese Kreise von sich zu überzeugen – mit Erfolg. In dem Beitrag, in dem er die Begnadigung verkündete, schrieb Trump, die Begnadigung geschehe zu "Ehren der libertären Bewegung, die mich so stark unterstützt hat". Auch erklärte Trump seine Verbundenheit mit Ulbricht, denn: "Der Abschaum, der an seiner Verurteilung mitwirkte, gehörte zu denselben Verrückten, die an der Instrumentalisierung der Regierung gegen mich beteiligt waren."