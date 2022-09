Corona-Pandemie I Stiko will neue Booster-Empfehlung geben

Aktualisiert am 20.09.2022 - 15:13 Uhr

Aktualisiert am 20.09.2022 - 15:13 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Stiko will neue Booster-Empfehlung geben

Mehrere angepasste Corona-Impfstoffe sind seit kurzem in der EU zugelassen. Ein Mitglied der Stiko hat sich nun zu den Empfehlungsplänen des Gremiums geäußert.

Für Booster-Impfungen will die Ständige Impfkommission (Stiko) laut Gremiumsmitglied Christian Bogdan vorzugsweise den Einsatz der neuen, an Omikron angepassten Präparate empfehlen. An den bisherigen Kriterien für die Gabe von ersten und zweiten Auffrischimpfungen soll sich zunächst nichts ändern, wie der Wissenschaftler vom Universitätsklinikum Erlangen ankündigte. Das bedeutet, dass zum Beispiel Viertimpfungen nach Auffassung des Gremiums weiterhin nur für bestimmte Gruppen als nötig erachtet werden, wie etwa Menschen ab 60 Jahren und Bewohner von Pflegeheimen.