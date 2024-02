Alexej Nawalny ist tot. Schon 2020 war der Putin-Gegner nach einer Vergiftung in Berlin behandelt worden. Ein heutiger Grünen-Politiker war damals sein Notarzt.

Damals wurde Nawalny nach längerem Streit zur Behandlung nach Berlin geflogen. Der heutige Grünen-Bundestagsabgeordnete und Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen arbeitete zu der Zeit als Notfallmediziner in Berlin. Bei Nawalnys Ankunft auf dem Flughafen Tegel hat er sich um ihn gekümmert, wie der Grüne öffentlich gemacht hat. Was denkt Janosch Dahmen heute über die Vorgänge?

t-online: Herr Dahmen, Sie haben öffentlich gemacht, dass Sie Alexej Nawalny Ende August 2020 als Notarzt behandelt haben. Der Kremlkritiker war damals nach einer Nowitschok-Vergiftung zur Behandlung nach Berlin geflogen worden. Wie kam es dazu und was war Ihre Aufgabe?

Janosch Dahmen: Ich habe damals noch als Notfallmediziner gearbeitet. An dem Tag war ich als Oberarzt für die ärztliche Leitung des Rettungsdienstes zuständig und damit auch für derartige Sonderlagen. Es hatte sich über mehrere Tage abgezeichnet, dass die Zivilgesellschaft einen Ambulanzflug organisieren wollte, um Alexej Nawalny aus Russland zu holen. Bis zum Abheben war jedoch unklar, ob das gelingen würde. Wir hatten trotzdem Vorsorge getroffen. Und als Nawalny auf dem militärischen Teil des Flughafens Tegel landete, habe ich mich dort als Einsatzleiter um ihn, die Angehörigen und den Transport in die Charité gekümmert.

Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Als Nawalny in Deutschland angekommen ist, war er bekanntermaßen in einem sehr, sehr kritischen medizinischen Zustand. Die Ursache dafür war damals noch völlig unklar. Die Angehörigen, die ihn begleitet haben, waren genau wie wir sehr besorgt. Natürlich haben wir uns gefragt, was vorgefallen war und wie es weitergehen würde.