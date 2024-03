Habeck will Deutsche zum Mond schicken

Noch nie war ein deutscher Astronaut auf dem Mond. Das könnte sich bald ändern: Robert Habeck wirbt in den USA dafür, dass deutsche Astronauten mit einem Nasa-Programm zum Mond fliegen können.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will deutsche Astronauten im Rahmen des Nasa-Programms Artemis auf den Mond bringen. Bei einer Reise in die USA werbe der Grünen-Politiker dafür, dass "deutsche Astronauten mit zum Mond fliegen können", sagte Habeck am Mittwoch kurz vor seinem Abflug auf dem Flughafen Berlin-Brandenburg. Deutschland sei der stärkste Unterstützer des Artemis-Programms der US-Raumfahrtbehörde.